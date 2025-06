Nomine in ASL 2: Lara Rebella alla guida della Medicina interna di levante (Savona e Cairo)

Savona. ASL 2 si tinge sempre più di rosa: cresce il numero di donne che in ASL 2 ricoprono posizioni di rilievo e si ritagliano spazi importanti, forti della professionalità e dell’esperienza acquisita negli anni.

Ricordiamo che nella direzione strategica dell’ASL savonese, ben tre posti su quattro sono occupati da donne: Laura Lassalaz come Direttore Amministrativo, Bruna Rebagliati come Direttore sanitario e Monica Cirone come direttore sociosanitario.

Oggi dalla sede direzionale di ASL 2 ufficializzano un’ulteriore nomina: si tratta della dottoressa Lara Rebella che, a seguito di concorso, ha conquistato il titolo di Direttore della Struttura Complessa Medicina interna 1 Levante ( Presidio Savona-Cairo)

La dottoressa Rebella si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova, presso lo stesso Ateneo ha conseguito la specializzazione in Medicina interna.

Ha iniziato la sua carriera in ASL 2 nel 2006, lavorando presso la Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’Ospedale San Paolo.

Dopo un biennio in Pronto Soccorso, ha proseguito il suo percorso professionale presso il reparto di Medicina interna di Savona, dove assume specializzazioni e incarichi professionali via via sempre più importanti, fino a ricoprire dal gennaio 2024 il ruolo di direttore sostituto della Struttura.

Dall’anno accademico 2022/2023 è docente in Medicina interna presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Genova. Nel curriculum risultano docenze anche in occasione di numerosi seminari e convegni organizzati da ASL 2, dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) e da altri enti.

Ad una costante attività formativa si affianca una altrettanto ricca produzione scientifica su riviste di calibro sia nazionale che internazionale.

Questa mattina, la Dott.ssa Rebella ha incontrato il Direttore Generale Michele Orlando, per avviare un confronto operativo sui progetti strategici e sugli obiettivi a breve e lungo termine del suo mandato.

Nel corso dell’incontro odierno in Direzione, la dottoressa Rebella ha dichiarato: “Sono molto felice di ricoprire questo incarico. Ho avuto l’onore di crescere a fianco del Dott. Tassara, che in tutti questi anni mi ha insegnato davvero tanto e mi ha trasmesso un’infinita passione per questo lavoro. L’ultimo anno e mezzo da direttore sostituto è stato sicuramente complesso e impegnativo ma estremamente stimolante. Oggi ho la fortuna di dirigere un gruppo di professionisti preparato, giovane e motivato che ha voglia di crescere e di fare bene. Continueremo con tutti loro a lavorare per offrire il meglio ai cittadini, ai pazienti che avremo in cura e all’Azienda”.

“La vittoria della dottoressa Rebella conferma la sua capacità clinica e gestionale e rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale, che si è distinto per serietà, preparazione e capacità di guida dimostrata anche nei momenti più complessi. Il risultato ottenuto conferma il valore delle competenze interne all’Azienda e garantisce continuità e qualità nell’organizzazione del reparto.” è il commento del dott. Orlando, che conclude “Siamo certi che, sotto la sua direzione, la Medicina Interna 1 Levante continuerà a essere un presidio sanitario fondamentale per la cura e l’assistenza alla popolazione del nostro territorio”.