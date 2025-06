New Bragno. Ferraro resta, Paolo Rogna è il nuovo dg dei biancoverdi: “Progetto stimolante, è ciò in cui credo”

Bragno. La stagione del New Bragno è terminata con un risultato sportivo particolarmente importante: la salvezza in Promozione. Un grande traguardo raggiunto grazie al grande impatto di mister Flavio Ferraro che ha dato uno scossone significativo alla squadra per permetterle di esprimersi al meglio.

Per la prossima stagione l’intenzione dei biancoverdi è quella di alzare l’asticella e organizzarsi al meglio sia lato campo (tra riconferme e nuovi innesti) sia lato societario.

In panchina rimane il “baffo”, che ha scelto di continuare con il club valbormidese del presidente Roberto Ferraro. Alla direzione generale ci sarà Paolo Rogna, mentre a quella sportiva Ciro Ferrari. Massimo Gallione dirigente accompagnatore, con altre figure in arrivo ma ancora in via di definizione.

Così si esprime il nuovo dg del club per la carica ottenuta: “Dal 1 luglio sarà questo lo staff. La proposta di ricoprire il ruolo di direttore generale mi è arrivata nei giorni scorsi e l’ho presa in considerazione per l’amicizia che mi lega al mister. Mi stimola molto il progetto, punta sui giovani. È quello in cui credo, penso di averlo dimostrato negli ultimi 2 anni”.