New Basket ABC Ponente, l’Under 15 Gold è campione regionale

Alassio. Un’annata fantastica chiusa nel migliore dei modi, con il titolo regionale nel campionato più difficile in Liguria.

Ad inizio stagione le favorite erano altre ma durante l’anno i ragazzi del New Basket ABC Ponente hanno pian piano preso consapevolezza nei propri mezzi facendo vedere anche un’ottima pallacanestro.

Chiusa la prima fase al secondo posto con tredici vittorie e tre sconfitte i ponentini superano MyBasket GenovaA ai play in, il Cus Genova in semifinale e trovano il Golfo dei Poeti in finale che ha avuto la meglio sul Pegli.

Sia nello spezzino che ad Alassio i ragazzi di coach Laura Ciravegna riescono a giocare una gran serie di finale grazie all’apporto di tutti festeggiando davanti a una bella cornice di pubblico il titolo di campioni regionali liguri dell’Under 15 Gold.

“Ad inizio anno non partivamo sicuramente con i favori del pronostico ma partita dopo partita tutti i ragazzi sono migliorati sia individualmente che di squadra. Festeggiare in casa ad Alassio è stata la ciliegina sulla torta di un’ottima annata per un bellissimo gruppo che ci auguriamo possa proseguire anche in futuro sulla strada dei miglioramenti. Le vittorie fanno sempre molto piacere e resteranno nei migliori ricordi di chi le ha vissute ma la vittoria più bella sarà quella di poter accompagnare ognuno di questi ragazzi nel loro percorso di crescita fino a quando vorranno giocare a basket e all’entrata del mondo Senior. Complimenti ai coach Laura e Gian oltre a tutti i ragazzi che hanno contribuito al successo in questa stagione: Gabri T., Mario, Ema, Matte, Indra, Mehdi, Alessio, Giovanni, Rafael, Tommi, Gabri C., Pietro, Ruben e Giacomo”.