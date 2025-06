Natura, scoperta e inclusione: il Campo Scuola “La Dolce Vita 2025” esplora la Riviera del Beigua

Bergeggi. Per il secondo anno l’Associazione Diabetici Alessandria Junior, O.N.L.U.S. nata nel 2006 con lo scopo di supportare e guidare i giovani affetti da Diabete Mellito Tipo 1 e le loro famiglie, ha scelto come meta per il Campo Scuola La Dolce Vita il nostro bellissimo territorio, in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”.

Il Campo Scuola “La Dolce Vita 2025” è organizzato in collaborazione con i medici e le infermiere del centro diabetologico e con il supporto di dietiste e psicologi che per 7 giorni vivono a stretto contatto con i ragazzi. Questo campo-scuola, dedicato a ragazzi diabetici dagli 8 ai 13 anni, si pone come obiettivo quello di promuovere nei giovani l’accettazione e l’autogestione del diabete in assenza dei familiari e di favorire il confronto con i coetanei.

Giovedì 19 giugno il CEAS Riviera del Beigua, in sinergia con L’AMP Isola di Bergeggi, ha organizzato per i ragazzi del campo scuola una giornata dedicata alla scoperta del nostro territorio e del nostro mare.

Le condizioni ottimali del mare hanno permesso ai ragazzi, armati di maschera e boccaglio, di esplorare il fondale, scoprendo tante curiosità sulle specie animali e vegetali che lo abitano e potendone apprezzare la bellezza e ricchezza di forme di vita. Oltre alle attività sulla spiaggia i ragazzi hanno potuto scoprire il centro storico e il lungomare di Spotorno, grazie ad una divertente gara di street orienteering a squadre per le vie della città.

Questa giornata all’insegna della scoperta e del divertimento, in un territorio così ricco e variegato dal punto di vista ambientale, ha lasciato un bellissimo ricordo in tutti i partecipanti, sia più piccoli che più grandi.