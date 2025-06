Nasce “Officina Confesercenti”, il 26 giugno primo appuntamento dedicato all’imprenditoria femminile

Liguria. Impresa Donna Confesercenti, Giovani Imprenditori Confesercenti e Confesercenti Liguria, in collaborazione con Cat Liguria, lanciano “Officina Confesercenti, strumenti per fare impresa”, uno spazio a disposizione delle microimprese associate per offrire soluzioni, creare occasioni di confronto e sviluppare nuovi percorsi e strumenti condivisi a sostegno della rete delle attività economiche di vicinato, anche in collaborazione con importanti partner del settore.

“Officina Confesercenti vuole essere un vero e proprio spazio di lavoro concreto, messo a disposizione delle nostre pmi – spiega Francesca Recine, coordinatrice di Impresa Donna Genova -. Le imprenditrici oggi incontrano ancora molte difficoltà nel fare impresa e questo inevitabilmente si ripercuote sulla quotidianità. In Officina si parlerà con noi e tra di noi, avremo a disposizione personale qualificato a informarci su soluzioni e strumenti a nostra disposizione e tempo per chiedere, confrontarci e fornire nuovi argomenti su cui incontrarci successivamente”.

“Per questo – conclude Recine – il calendario parte con i primi appuntamenti costruiti già su tematiche prestabilite, ma con l’intenzione concreta di farci suggerire i temi dei successivi incontri dalle colleghe partecipanti e dal gruppo giovani imprenditori coinvolto nel progetto”.

Il primo appuntamento, cui ne seguiranno altri due dedicati a welfare e cybersecurity di prossima programmazione, è per giovedì 26 giugno a partire dalle 13.30 presso la sede regionale di Confesercenti in via Balbi 38B a Genova e verterà proprio sull’imprenditoria femminile.

Secondo i dati Istat gli imprenditori che operano in Italia sono oltre 4,8 milioni e, di questi, le donne rappresentano il 29,7%. Le imprenditrici sono mediamente più giovani dei colleghi maschi (rispettivamente 49 e 52 anni), ma tra gli under 35 si osserva un maggiore equilibrio di genere con una incidenza della presenza femminile del 37,1%.

La stragrande maggioranza delle donne opera nel comparto dei servizi (90,7% a fronte del 74,9% degli uomini) dove rappresentano poco più di un terzo (34,2%) del complesso degli imprenditori del comparto. Poco meno di un milione di imprenditrici svolge la propria attività senza dipendenti (64,8% a fronte del 62,4% degli uomini), una caratteristica, questa, peculiare soprattutto delle under 35 (72,8%) e del Nord-Ovest (68,9%). Le donne che fanno impresa sono mediamente più istruite – il 34,5% di loro ha conseguito un titolo di studio terziario a fronte del 23,4% degli uomini – e all’aumentare del livello raggiunto negli studi si riduce il gap di genere.

Le ultime statistiche delle Camere di Commercio aggiornate al 31 dicembre 2014 censivano in Liguria 35.053 imprese a condizione femminile su un totale di 158.332, pari al 22,1%, così ripartite nelle quattro province: 5.780 su 25.070 a Imperia (23,1%), 6.980 su 28.528 a Savona (24,5%), 5.231 su 20.501 a La Spezia (25,5%) e 17.062 su 84.233 a Genova (20,25%). Rispetto al 2023 la nostra regione ha perso solo 0,3% delle imprenditrici a fronte del -1,4% su base nazionale, registrando addirittura una crescita del 1,7% a Imperia, mentre a Savona sono diminuite dello 0,6%.

Di seguito il programma dell’incontro del 26 giugno, realizzato in collaborazione con Banco Bpm:

“Essere imprenditrici: dati, opportunità, futuro”

ore 13:30 – Accoglienza dei partecipanti e light lunch;

ore 14 – Saluti istituzionali e avvio dei lavori. Intervengono Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria, e Corrado Pardi, responsabile per l’area di Genova, Savona e Imperia di Banco Bpm;

ore 14:10 – Tendenze e prospettive delle imprese femminili in Liguria. Intervento di Francesca Recine, coordinatrice di Impresa Donna Genova e vicepresidente nazionale di Fismo Confesercenti;

ore 14:30 – Imprenditoria femminile e Banca: relazione con l’istituto di Credito e opportunità con Mediocredito Centrale. Intervengono Elena Cremonesi, referente sviluppo della direzione territoriale di Lodi, Lombardia Sud e Liguria di Banco Bpm, e Stephania Massaro, specialista sviluppo dell’area di Genova, Savona e Imperia di Banco Bpm;

ore 14:50 – Q&A conclusivo moderato da Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria

Per registrarsi all’evento è necessario compilare il form al presente link.