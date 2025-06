Nasce il Varazze Cult Fest: parole al femminile, senza distinzione di genere e di generi.

Varazze. Il Varazze Cult Fest è una rassegna in cui il libro diventa ponte tra culture, senza distinzione di genere o di generi letterari: un luogo di incontro libero e inclusivo per chi scrive e per chi legge. Una manifestazione che fa della parola un veicolo di emozioni e pensiero, aperto, plurale, privo di etichette.

La prima edizione del festival si svolge nella suggestiva cornice del Giardino delle Boschine di Varazze, con sei appuntamenti estivi tra narrativa, saggistica, memorie e mistero. Sei incontri con sei autrici, di qui il titolo di questa prima edizione “Parole al femminile,” pensati per esplorare il mondo con sguardo critico, poetico e consapevole e in collegamento con la storica e annuale manifestazione Varazze Città delle Donne.

Parole al femminile, senza distinzioni di genere e di generi

Il Varazze Cult Fest è anche e soprattutto uno spazio dove la cultura si fa voce, racconto, relazione. Un palcoscenico aperto, senza filtri né pregiudizi, dove le parole risuonano tra le onde del mare varazzino e il profumo dei pini marittimi.

“Siamo felici di lanciare questa prima edizione del Varazze Cult Fest, un’iniziativa che valorizza il pensiero, la parola e la bellezza dell’incontro, elementi fondamentali della nostra identità culturale – dichiara Mariangela Calcagno, assessore alla cultura del Comune di Varazze – Con eventi come questo, vogliamo rendere Varazze sempre più protagonista, perché all’attrattiva turistica e paesaggistica di questa città si unisca anche un’offerta di stimoli e proposte culturali diversificate, attuali e senza distinzioni o limiti di genere e di generi”.

“ Varazze Cult Fest nasce da un’idea semplice: promuovere Varazze non solo per un festival di cultura, ma anche come luogo CULT per autori e autrici, lettrici e lettori, libere e liberi pensatori curiosi e appassionati – spiega Monica Brondi, curatrice della comunicazione e ideatrice del format – L’obiettivo, dopo questa iniziale edizione estiva, è quello di farne una rassegna capace di crescere ogni anno con nuovi temi e filoni e diventare un vero punto di riferimento per la cultura in Liguria e non solo.”

“Siamo felici di affiancare come partner editoriale il nascente Varazze Cult Fest – aggiungono Sara Salis e Tito Ghiglione della Mondadori Bookstore Varazze, che hanno coordinato i contatti con le autrici selezionate: “Una scelta di servizio alla comunità di Varazze, in cui la nostra libreria è presente dal 2010. Ed è anche un naturale prosieguo della collaborazione con la Biblioteca Comunale di Varazze per le iniziative letterarie curate negli anni dalla prof.ssa Mariangela Calcagno, attuale Assessore alla Cultura, che ha fortemente voluto la nascita di questa rassegna”.

“Da tempo Marina di Varazze condivide con la Città l’obiettivo di estendere la stagionalità turistica lungo tutto l’arco dell’anno – ha dichiarato Antonella Rolando, Amministratore delegato di D-Marin | Marina di Varazze – È un percorso su cui ci consideriamo decisamente a buon punto grazie a un programma di eventi e iniziative sempre più ricco e vario che vede il coinvolgimento di associazioni, aziende e Amministrazione della Città. Poter elevare ulteriormente il livello qualitativo delle proposte attraverso iniziative dedicate alla cultura in un’ottica inclusiva e plurale, come si propone il Varazze Cult Fest, attraverso con una logica di partecipazione diffusa, è sicuramente il primo importante passo per garantire il successo e la crescita di un progetto dedicato all’arricchimento della mente, cosa di cui c’è sicuramente bisogno”.

Il programma 2025

Venerdì 20 giugno – Come le lucciole di Francesca Pongiluppi (Solferino)

Introduce Diego Curcio

Sabato 28 giugno – La prima regina di Alessandra Selmi (Nord)

Introduce Sara Nakchi e Pietro Caviglia

Giovedì 3 luglio – La grande sete di Erica Cassano (Garzanti)

Introduce Giovanna Oliveri

Domenica 27 luglio – Tutto il bello che ci aspetta di Lorenza Gentile (Feltrinelli)

Introduce Sabrina De Bastiani

Lunedì 4 agosto – Racconti al faro. Memorie e leggende dell’isola di Batz di Susy Zappa (Il Frangente)

Introduce Maria Teresa Bozzano

Lunedì 11 agosto – Degna sepoltura di Cristina Rava (Rizzoli)

Introduce Sabrina De Bastiani

sempre alle ore 21,00 presso il Giardino delle Boschine a Varazze.

Una città, una storia

Grazie a una tradizione balneare d’élite che risale al primo ’900, Varazze è oggi un vivace centro turistico e culturale, attrattivo per le sue spiagge, il borgo medievale, le vecchie mura e il trecentesco “campanin russu” della borgata Sant’Ambrogio simbolo della città, e la natura incontaminata del Parco del Beigua. Ma dietro questo paesaggio ideale, c’è anche una storia millenaria e un patrimonio culturale da riscoprire e valorizzare. Il Varazze Cult Fest nasce da qui: dall’amore per la lettura e per la parola, e dal desiderio di creare un luogo di cultura vivo, partecipato e contemporaneo.

Ingresso libero. Per aggiornamenti e programma dettagliato: seguire la pagina fb “Varazze città delle donne”.