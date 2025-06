Musica, teatro, cabaret, libri, spettacoli per bambini e molto altro: a Borghetto c’è “Un mare d’estate”

Borghetto Santo Spirito. Musica, con i concerti di Cristina D’Avena e Gaia, ma anche teatro, cabaret, presentazioni letterarie, spettacoli per bambini e molto, molto altro. Si chiama “Un mare d’estate” il calendario di eventi che animerà la stagione estiva di Borghetto Santo Spirito e che è stato presentato questa mattina nella sala consiliare del municipio di piazza Italia. Erano presenti il sindaco della cittadina, Giancarlo Canepa, l’assessore a turismo e cultura Carolina Bongiorni, il consigliere incaricato alle politiche sociali Maria Carla Calcaterra, i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza.

Presentando il “concept” della rassegna, il sindaco Canepa ha dichiarato: “Come tutti sanno, la situazione di pre-dissesto che ha caratterizzato le finanze del Comune ci ha impedito, per diversi anni, di investire nelle manifestazioni e nelle iniziative turistiche. Ora, dopo aver superato questa fase critica, siamo tornati a lavorare col massimo impegno che in questo delicato settore, che è decisivo per tutta l’economia cittadina. Predisporre un programma di questo genere è tutt’altro che facile e richiede un grande lavoro organizzativo, logistico e pubblicitario. Per questo, desidero ringraziare gli uffici anche e soprattutto per quanto fatto lo scorso anno: nonostante le risorse molto esigue, sono riusciti ugualmente a presentarci un calendario di manifestazioni di tutto rispetto”.

Tornando alla rassegna 2025 Canepa ha sottolineato che “si tratta di un calendario molto ricco, che avrà come due eventi clou già ‘spoilerati’ da qualche giorno: il concerto di Cristina D’Avena il 5 luglio e quello di Gaia il 12 agosto. Ma non mancherà l’elemento culturale, con una corposa rassegna letteraria e una di spettacoli all’aperto davvero molto curata. Ci sarà spazio anche per le risate, con la rassegna cabaret che avrà ospiti molto famosi provenienti dai più noti programmi televisivi. Quest’anno, poi celebreremo la Madonna della Guardia, che ogni cinque anni ricorda quando Borghetto respinse l’attacco dei saraceni nel ‘600. Inoltre, trasformeremo il ‘Patto di amicizia’ col comune di Cetara in un vero e proprio gemellaggio. Quest’anno, poi, organizzeremo la ‘Festa dei sindaci’ e renderemo omaggio agli ex primi cittadini ancora in vita anche con una targa in ricordo. Contestualmente, presenteremo il nuovo gonfalone del Comune”.

Sette le rassegne che si svolgeranno durante l’estate: Musica sul Molo, Teatro nel Borgo, Serate & pomeriggi d’Autore, Spazio bimbi, Note al Castello, Alla scoperta del nostro territorio e, novità 2025, Un Cabaret di risate, quattro serate dedicate al buon umore.

Musica sul Molo si apre con un’artista molto amata: Cristina d’Avena, che accompagnata dal Dj Show di Johnny Manfredi e Francy lancerà il programma degli eventi estivi sabato 5 luglio. A seguire tanti gruppi musicali, che porteranno in Piazza Marinai d’Italia la grande musica: domenica 6 gli Explosion Band in un revival degli anni ’80; il 19 luglio Giacomo Aicardi con il coinvolgente Karaoke; martedì 22 i Missink Ink nel solco dei mitici anni ’70; giovedì 24 la musica di Negroamaro raccontata dai Blu Cobalto e il 28 luglio, spazio ai giovani emergenti con Ventisetteuno Live Showcase. Agosto si apre con una serata a scopo benefico, organizzata per sostenere l’Associazione Bastapoco Odv, che lancerà il proprio messaggio con il concerto dei Stavolta mia moglie mi manda a funk.

Evento clou dell’estate il Gaia Live Estate 2025, con la giovane Artista reduce da Sanremo, sempre in classifica con i suoi brani che spaziano dai ritmi pop alla melodia carioca, che arriverà sul palco di Piazza Marinai d’Italia accompagnata dal baile di Carlos Dias Candia. E’ poi intervenuto il manager di Gaia, che ha sottolineato come “sia un onore poter tenere un concerto a Borghetto Santo Spirito. Sarà un evento indimenticabile, che regalerà emozioni a tutto il pubblico”.

Rush finale per Musica sul Molo con Matteo Garbarini & Groove Monkey domenica 17 agosto, con i ritmi rock e blues; gli Oronero martedì 19 agosto con i tributi a Vasco, Ligabue e agli 883; la serata benefica a favore dell’Associazione ENEA per la lotta al neuroblastoma, mercoledì 20 agosto, con il tributo a Lucio Battisti e, la musica brasiliana con la voce di Simona Briozzo in Aquarela do Brasil, venerdì 22 agosto.

L’assessore Bongiorni ha poi fatto una carrellata degli eventi, sottolineando la scelta di “suddividere gli eventi in diverse rassegne per semplificare la consultazione da parte del pubblico” e la decisione di “promuovere molti eventi anche nella piazza del castello, con l’obiettivo di promuovere, grazie agli eventi, i punti più interessanti del territorio, come la stessa piazza e piazza Marinai d’Italia. Il nostro impegno è quello di migliorare ogni anno, per offrire a turisti e concittadini una proposta turistica e culturale sempre migliore”.

Il consigliere Calcaterra si è soffermato sulle attività che saranno proposte ai ragazzi della città nell’ambito del campo solare e ha poi sottolineato un importante progetto realizzato dagli stessi giovani borghettini per “evidenziare i luoghi di interesse della città. Dopo aver stilato un elenco di quelli che secondo i ragazzi sono i punti più interessanti, gli stessi ragazzi hanno predisposto le grafiche dei cartelli ed elaborato i contenuti, che chiunque potrà consultare comodamente grazie ad un semplice codice Qr presente in corrispondenza di questi punti. Si è trattato di un progetto molto importante, che ha costituito un’occasione per conoscere in maniera più approfondita il territorio”.

Un Cabaret di risate allieterà le serate estive del 3 luglio con la comicità di Giampiero Perrone, del 10 luglio con la simpatia di Norberto Midani, del 17 luglio con l’ironia di Max Pisu e del 16 agosto con il meglio ed il peggio della Tv con Scimmiottando la TV.

Note al Castello presenterà, nell’incantevole cornice di Piazza Castello Borelli, cinque serate tra note e racconti dal mondo: a luglio si parte venerdì 11 con i Bella Vibes, in un tributo alla tradizione musicale italiana; lunedì 14 Massimo Ivaldo, Paolo Bellina e Sara Basso interpreteranno Le canzoni raccontano storie d’amore; mercoledì 23 i Caminantes ci porteranno nelle sonorità delle Ande e martedì 29 luglio si concluderà con la musica scozzese ed irlandese del Trio O’ Carolan. Appuntamento speciale giovedì 7 agosto con lo spettacolo dell’Officina delle Idee, con i ragazzi di Borghetto S. Spirito coordinati dall’Associazione Kronoteatro e dal percussionista Leo Saracino.

Teatro nel Borgo, che si svolgerà nella storica arena Cinema Vittoria porterà sul palco cinque grandi interpreti del nostro teatro: si parte il 6 agosto con il giovane Edoardo Prati, con un ritmo incalzante venerdì 9 agosto con Ascanio Celestini, attore teatrale, ma anche influencer culturale, appassionato di letteratura, divulgatore sui social, per proseguire regista cinematografico, scrittore e drammaturgo italiano; lunedì 11 agosto con Valeria Solarino, attrice teatrale e cinematografica; venerdì 29 agosto con la vincitrice del David di Donatello Nancy Brilli e poi concludersi con l’amatissimo Maurizio Lastrico, sabato 6 settembre.

La rassegna di presentazione di libri Serate & pomeriggi d’Autore, si dipanerà in 7 appuntamenti nei mesi di luglio ed agosto. Il primo appuntamento sarà con il Procuratore Nicola Gratteri, il 7 luglio, per proseguire con Erica Cassano il 16 luglio, Ascanio Celestini il 7 agosto, Alice Basso il 9 agosto, Gian Marco Griffi il 21 agosto, Cristina Rava il 26 agosto e Cristina Manetti il 29 agosto, per ascoltare dalla voce degli Autori l’emozione della scrittura e della lettura.

Spazio bimbi proporrà nel Giardino Stefano Pittaluga sei pomeriggi di laboratori di manualità, riciclo e lettura, il 12, il 23, il 28 luglio e il 4, il 20 e il 25 agosto.

Il 12 luglio la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, si sposterà alla sera nella Piazza di Castello Borelli, con lo spettacolo teatrale del Teatro Stabile di Genova, Lettere da molto lontano e il 14 agosto, presso il Nido d’Infanzia comunale, che si apre a tutti per offrire un laboratorio ludico-didattico dedicato alla fotografia. La rassegna per bambini sarà completata dagli appuntamenti della Lega Navale, che proporrà il BATTESIMO AL MARE … A VELA, per i giovani velisti.

Alla scoperta del nostro territorio, per conoscere le bellezze del nostro territorio, del mare e dell’entroterra, propone numerose visite guidate alla scoperta di Borghetto Santo Spirito, per scoprire le peculiarità della nostra cittadina e le escursioni naturalistiche guidate Sentieri affacciati sul mare. Per gli amanti del trekking saranno anche in distribuzione i pieghevoli dei nostri sentieri presso lo IAT comprensoriale di Piazza Libertà, aperto a partire dal 28 giugno. Sul territorio, inoltre, la nuova cartellonistica di GIROVAGANDO, installata nei principali punti di interesse e corredata di QR CODE, che permetterà di ricevere informazioni ed essere guidati in un tour turistico.

L’estate 2025 sarà anche caratterizzata dai Festeggiamenti Solenni di N.S. Madonna della Guardia, che riprendono dopo il periodo pandemico e che costituiscono un appuntamento storico, culturale e sociale di grande rilevanza per la nostra Comunità e che prevedono lo svolgimento di numerose Processioni ed appuntamenti organizzati dal Comitato promotore, tra i quali la caratteristica processione in mare il 23 agosto, alla quale, per creare una cornice il Comune ha deciso di abbinare uno Spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico, che si aggiunge a quello programmato per venerdì 18 luglio ed organizza un concerto con Paola Arecco e Gianni Gollo il 24 agosto, presso il Santuario di S. Antonio. Per l’occasione il Comune accenderà anche il Centro storico con le caratteristiche luminarie.

Zampe in Tour, la passeggiata in compagnia dei nostri amici a 4 zampe ritorna il 24 agosto, per incontrarci in compagnia dei nostri cani e camminare insieme a loro sul nostro lungomare e con una dedica speciale, all’Amica Bruna.

Completano il programma altre iniziative dedicate ai Runners, il 6 luglio, con Piccaros, il Vertical della Madonnina 5, la camminata non competitiva dell’A.S.D. Runners for Autism, e alla danza, il 13 luglio, con Ballando sotto le stelle, oltre a molti mercatini artigianali.

La presentazione del calendario estivo 2025 è stata anche l’occasione per presentare il nuovo progetto di comunicazione turistica curato da Home Adv: “Pur apprezzando le nostre proposte – ha aggiunto Canepa – lo scorso anno in molti ci hanno fatto notare una certa ‘carenza’ di comunicazione rispetto agli eventi che abbiamo organizzato. Quest’anno, quindi, abbiamo deciso di affidare questo aspetto ad un professionista come Cesare Vignola, che oltre a predisporre strumenti e strategia per veicolare i nostri eventi ha anche iniziato a lavorare sul nuovo portale turistico di Borghetto, cioè Visit Borghetto. Per quest’anno si tratterà semplicemente di un contenitore di eventi, ma in futuro diventerà il portale turistico del paese e sarà ‘popolato’ grazie alla collaborazione delle attività economiche e delle categorie”.

Passando in rassegna gli elementi che comporranno il progetto comunicativo, Cesare Vignola ha sottolineato: “Anziché chiederci di lavorare unicamente per la stagione estiva, il Comune di Borghetto ci ha chiesto di preparare un progetto pluriennale e di predisporre una strategia a lungo termine comprendente anche un portale turistico che andremo a sviluppare nel corso del tempo. Abbiamo quindi elaborato un brand che unisse il mare, che è certamente la più conosciuta e importante risorsa turistica di Borghetto, con la varietà di possibilità di divertimento e intrattenimento offerte dal Comune a turistici e residenti. Abbiamo quindi pensato allo slogan ‘Un mare d’estate’ e abbiamo scelto come testimonial un bagnino, che è la figura più nota del contesto balneare. A questa ed altre grafiche ‘reali’ affiancheremo, per la prima volta, immagini elaborate con l’intelligenza artificiale”.

Tutte le attività e gli appuntamenti organizzati dal Comune saranno ad ingresso gratuito. Per informazioni e modalità di iscrizione per i vari appuntamenti è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439. Gli eventi torneranno ad animare Piazza Marinai d’Italia, il Centro storico e Piazza Castello Borelli, da giugno a settembre, con conferme e novità.

“Un calendario ricco di iniziative per tutte le età, accompagnato da una nuova immagine e da una comunicazione più strutturata, con l’obiettivo di rilanciare l’offerta turistica del territorio”, il commento del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Gli eventi si svolgeranno da giugno a settembre nelle principali piazze della città, come Piazza Marinai d’Italia, il Centro storico e Piazza Castello Borelli. Il programma prevede sette rassegne diverse: Musica sul Molo, Teatro nel Borgo, Serate & pomeriggi d’Autore, Spazio bimbi, Note al Castello, Alla scoperta del nostro territorio, e la novità 2025, Un Cabaret di risate, che propone quattro serate dedicate alla comicità – ha aggiunto il consigliere regionale -. Il calendario dei concerti e delle serate è fitto e attento davvero alle esigenze di tutti, compresi gli amici a 4 zampe; il 24 agosto si svolgerà infatti “Zampe in Tour”, una passeggiata dedicata ai cani e ai loro proprietari. Tra gli eventi tradizionali tornano i Festeggiamenti Solenni di Nostra Signora Madonna della Guardia, con processioni e iniziative culturali e sociali di rilievo. Tra questi, la caratteristica processione in mare del 23 agosto sarà accompagnata da uno spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico”.

“Completano l’estate iniziative per i runner, come Piccaros il 6 luglio, il Vertical della Madonnina 5 e la camminata non competitiva dell’A.S.D. Runners for Autism. Tutte le attività organizzate dal Comune saranno ad ingresso gratuito. Un plauso all’amministrazione che ha prodotto un calendario per un’estate a 360° di musica, cultura, spettacolo e divertimento”, ha concluso Vaccarezza.