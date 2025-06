Movida estiva, ad Albenga stop alla vendita di alcolici da asporto dalle 22 alle 6

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha adottato misure concrete per prevenire e contrastare situazioni che possano compromettere la sicurezza urbana, con l’obiettivo di favorire una “buona movida” e tutelare al contempo il lavoro dei pubblici esercizi.

In particolare, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che vieta a tutte le attività commerciali la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 16 giugno.

“Questa misura si è resa necessaria per prevenire e contrastare fenomeni illeciti correlati all’abuso di alcol e per garantire un maggior decoro e ordine pubblico nei luoghi della socialità notturna. Resta comunque consentita la consumazione di bevande alcoliche all’interno dei locali e nei dehors di pertinenza”, fanno sapere dall’amministrazione albenganese.