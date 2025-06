Mountain bike, Albenga si veste di tricolore per il campionato italiano giovanile

Albenga si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport, dell’adrenalina e dei colori della bandiera italiana: domenica 23 giugno la città ospiterà il campionato italiano giovanile di cross country MTB, confermandosi capitale della mountain bike giovanile.

Sarà il suggestivo tracciato di Campochiesa, già teatro a marzo della prima tappa dell’Italia Bike Cup, ad accogliere i migliori giovani atleti italiani che si sfideranno per la conquista delle 8 maglie tricolori riservate alle categorie Esordienti e Allievi, maschili e femminili.

L’evento, promosso dalla UCLA 1991 con il patrocinio del Comune di Albenga, coinvolgerà centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutte le regioni d’Italia. Una vera e propria festa dello sport che si articolerà su tre giornate.

Venerdì 21 giugno

Cerimonia inaugurale con la tradizionale sfilata delle rappresentative regionali, al via alle ore 18:30 da Via Martiri della Libertà fino a Piazza San Michele.

Sabato 22 giugno

Giornata dedicata alle prove ufficiali sul percorso.

Domenica 23 giugno

Giornata di gare con il seguente programma:

ore 9:00 Esordienti 1° anno

ore 10:00 Esordienti 2° anno

ore 11:00 Esordienti femminili

ore 12:00 Allieve femminili

ore 14:15 Allievi 1° anno

ore 15:30 Allievi 2° anno

Al termine di ogni gara si terranno le premiazioni e la vestizione ufficiale della maglia tricolore.

Molti i nomi attesi: da Davide Quattrone a Irene Righetto, passando per Walter Vaglio, Gioia Raimondo e Mariachiara Signorelli. I pronostici restano apertissimi, con numerosi atleti pronti a contendersi il titolo nazionale in quella che si preannuncia come una delle edizioni più combattute di sempre.

Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 10 euro.

La locandina dell’evento