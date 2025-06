Morte di un 19enne a Cairo, la mancata ammissione all’esame di maturità possibile causa scatenante del suicidio

Cairo Montenotte. Sarebbe la mancata ammissione all’esame di maturità la causa scatenante che ha portato un diciannovenne residente a Cairo a togliersi la vita. La tragedia si è consumata ieri sera, in via Fornaci, vicino al passaggio a livello ferroviario sulla linea Savona – Alessandria.

Il ragazzo, di origine marocchina, studente del quinto anno dell’Itis, indirizzo meccanica, si è recato in quel punto e, una volta entrato nell’ex centrale elettrica dismessa, si sarebbe lanciato giù dalla tromba delle scale.

Secondo una prima ricostruzione, la delusione scolastica non sarebbe l’unica ragione del suo sconforto, come ha scritto su un biglietto prima di compiere il gesto estremo. A trovarlo è stato un amico, forse preoccupato per il suo atteggiamento, che ha lanciato subito l’allarme ma purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare.

Tristezza e sgomento a Cairo, specie tra la comunità marocchina e quella scolastica.