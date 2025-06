Finale Ligure. Giovedì 5 giugno 2025 non è stato solo il giorno della presentazione di un nuovo progetto, ma anche quello nel quale il Finale ha riaccolto qualcuno in famiglia. Un inconfondibile accento genovese, tante chiacchiere amichevoli e sguardi al Borel tra ricordi del passato e concentrazione per l’imminente futuro. Riecco in giallorossoblù Luca Monteforte, che coadiuverà ancora Diego Alessi dopo l’esperienza al Campomorone. Ma prima delle sensazioni attuali si può riavvolgere il nastro di 26 anni.

Era il 1999 quando da giovane allenatore arrivava con tanta ambizione a Finale Ligure da Arenzano. La voglia di proporre una forte identità, valorizzando anche i giovani, con un calcio offensivo e organizzato (si potrebbe definire “totale”) ha sempre fatto parte del pensiero di Monteforte. Un imprinting “gasperiniano” che ha caratterizzato le sue squadre nel corso della sua carriera.

I dati raccolti nel libro “Pallone e Campanile” sono l’emblema del successo del tecnico genovese nella sua prima esperienza finalese. Il primo anno sfiorò la promozione in Eccellenza, con la Cairese avanti per un solo punto. Ma la raggiunse in seconda battuta: era la stagione 2000/2001 e il Finale finiva in testa alla classifica con 67 punti (20 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte), 57 gol fatti e 22 gol subiti. Numeri particolarmente importanti che lo iniziano a lanciare sulla cresta dell’onda insieme ad un forte gruppo squadra. Negli anni successivi dei buoni piazzamenti in categoria superiore prima di salutare dopo la stagione 2002/2003.

Da quel Finale-Mignanego (4-2 a favore dei finalesi) Luca Monteforte per il club era diventato un “rivale”, ma tra moltissime virgolette: l’affetto tra le parti è sempre rimasto intatto. Un esempio risale a due anni fa con il Celle Varazze, quando durante l’intervista a Finale ha chiamato a sè lo storico dirigente Mario Bolla dichiarando quanto quella giallorossoblù sia stata una tappa particolarmente importante nella sua vita.

E torniamo al presente, all’accoglienza del team manager Antonio D’Onofrio e le battute scambiate prima, durante e dopo la conferenza con Candido Cappa, presidente di lunga data del club finalese. Tra i due c’è sempre stato un rapporto di stima così come con il direttore sportivo Roberto Belvedere, suo ex compagno di squadra.

Il ritorno di Luca Monteforte al Finale: tra presente e passato

Insomma in questo nuovo progetto tecnico c’è tanto amarcord, unito però al nuovo portato dal “discepolo” Alessi come primo allenatore. Questa definizione non è condivisa proprio dallo stesso Monteforte, che lo ritiene ormai un tecnico a tutto tondo. Che però l’ex bomber lo abbia preso come un punto di riferimento importante non c’è dubbio. E la volontà di continuare a lavorare insieme al suo ex mister ne è la dimostrazione. “Auguro a Diego che Finale sia un passaggio determinante, come era stato per me. Ho grande stima tecnica e dell’uomo, sono convinto che negli anni dimostrerà che è un allenatore veramente importante“, ha dichiarato davanti ai microfoni.

A loro due ora, insieme a staff tecnico e dirigenziale, il compito di partire dalle valutazioni sulla rosa per avviare la strutturazione del nuovo progetto tecnico. Per Luca Monteforte, comunque, questa panchina rappresenta un balzo alle origini non indifferente.