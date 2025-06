Millesimo, un anno di amministrazione guidata da Garofano: “Progetti e ricerca di risorse le nostre priorità”

Millesimo. A distanza di un anno dalle elezioni comunali, la maggioranza consigliare guidata dal sindaco Francesco Garofano stila un bilancio dell’attività amministrativa. “Un anno intenso, in cui abbiamo vissuto principalmente due emozioni: la prima è rappresentata dal senso di responsabilità che si prova nel guidare una comunità, sia nelle scelte e nei problemi quotidiani, sia nel progettare e programmare il futuro; la seconda è l’orgoglio di rappresentare il paese che amiamo”, commenta il gruppo.

“Grazie alla fondamentale collaborazione dei dipendenti comunali, stiamo lavorando per programmare interventi di carattere straordinario che serviranno al paese nel prossimo futuro – proseguono gli amministratori – In particolare, riteniamo che la progettazione delle azioni sia un aspetto fondamentale su cui lavorare poiché è il primo passo per reperire risorse finanziarie, in aggiunta a quelle dell’ente, per realizzare progetti. A tal proposito, nel breve periodo, contiamo di definire la progettazione della riqualificazione dei giardini comunali, della messa in sicurezza del cimitero del capoluogo e della sistemazione della viabilità secondaria della strada del deserto e località Parà. Inoltre, sono stati effettuati i lavori di ampliamento dell’area del pattinaggio, è già stato approvato in giunta il progetto esecutivo delle nuove tribune negli impianti sportivi di Viale Mameli e l’efficientamento energetico della casa di riposo Levratto. Abbiamo inoltre la volontà di intervenire nel rifacimento dei marciapiedi di Piazza Italia e della piscina comunale, e stiamo valutando come reperire i fondi per finanziare un progetto di restauro conservativo del Ponte della Gaietta”.

E ancora: “C’è poi un aspetto che riteniamo molto importante, al quale tutti noi tenevamo molto e sul quale ci siamo concentrati particolarmente in questo primo anno, ovvero la necessità di ricucire i rapporti tra la cittadinanza e l’Amministrazione comunale. La capacità di fare squadra all’interno della nostra comunità è qualcosa che non ha prezzo, ed è assolutamente fondamentale sia per mantenere sia per progredire. In questo senso è evidente la maggior cura del paese negli aspetti quotidiani di pulizia e attenzione verso le piccole manutenzioni ordinarie. Inoltre abbiamo da subito posto l’accento al rilancio delle attività ricreative e di promozione del nostro borgo. Infatti in questo primo anno, oltre alla festa del tartufo, abbiamo sperimentato numerose iniziative che hanno riscosso grande successo di pubblico e apprezzamento diffuso. Siamo particolarmente soddisfatti di aver riaperto non appena insediati Via Fiume al traffico veicolare e di aver rimosso i famigerati cartelli di divieto disseminati lungo Piazza Italia. Siamo prontamente intervenuti in Acquafredda, Loc. Boschetto, Via Piave e altre zone periferiche con asfaltature e lavori edili necessari da tempo. Quest’anno provvederemo alla sistemazione di Via Piani della Madonna e Salita al Castello, oltre a dare il via al cantiere per la costruzione dei nuovi loculi cimiteriali. Inoltre, abbiamo eliminato il problematico centro di raccolta temporaneo al campo sportivo, sostituendolo con un servizio più ampio e attento all’ambiente nell’isola ecologica a Carcare, in attesa dello spostamento a Cengio”.

“La volontà e la sinergia che esistono tra gli attori che compongono il nostro tessuto sociale sono nei fatti il motore di Millesimo. L’impegno del commercio locale, delle associazioni di volontariato, culturali e sportive, arrivando al singolo cittadino di buona volontà, rappresentano infatti un circolo virtuoso che oggi permette al nostro borgo di porsi come riferimento residenziale e di servizi che sempre di più assolve un ruolo centrale nell’intero comprensorio valbormidese. In questo senso nasce l’idea di sperimentare il baratto amministrativo come forma di collaborazione tra i cittadini e il comune che partirà nel prossimo mese di luglio – proseguono dalla maggioranza – Per quanto riguarda il personale, al netto delle difficoltà organizzative, nel corso dell’anno abbiamo favorito le aspirazioni dei dipendenti, facendoci carico delle istanze di avvicinamento o di prospettive di carriera, assicurandoci un idoneo ricambio. In particolare desideriamo ringraziare la Comandante Silvia Schinca che in questo periodo di vacanza ci supporta nella formazione del nuovo comando di Polizia Locale. Stiamo quindi portando avanti il nostro programma che ha ottenuto il maggior consenso e proseguiremo la nostra attività amministrativa per i prossimi anni al servizio di Millesimo con la disponibilità e l’attenzione che hanno caratterizzato questo primo anno, con il solo fine di contribuire al miglioramento del luogo in cui viviamo”.