Liguria. Si spostano rapidamente verso il continente Europeo i massimi pressori, favorendo la rotazione delle correnti ai quadranti settentrionali, nel corso della settimana, sulla nostra regione. Aumento deciso delle temperature e condizioni di stabilità ci accompagneranno fino almeno al prossimo week-end. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Cielo e Fenomeni: Mattinata stabile e soleggiata su tutta la regione, con qualche cumulo innocuo sui versanti padani occidentali entro l’alba. Nuvolosità sparsa sulle dorsali Appenniniche a partire dalle ore centrali con veloci e isolati rovesci possibili sulle vette della Val d’Aveto; Asciutto altrove con cieli pressoché sereni fino a fine periodo.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali a partire da metà mattinata fino al tardo pomeriggio. Possibili fenomeni di “compressione” nelle vallate del Savonese e del Genovesato centro-occidentale in mattinata e in serata.

Mari: poco mossi o quasi calmi in mattinata; Poco mossi o localmente mossi a Ponente nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime in aumento sui versanti marittimi, specialmente nelle zone interessate da “compressione” del Centro-Ponente, ove sussistono le possibilità di avere una “notte tropicale” (da definizione: “notte durante la quale la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi”). Massime in generale aumento con valori superiori ai +30°C: in costa tra tarda mattinata e primo pomeriggio e nell’entroterra nel corso del pomeriggio. Costa: Min: +18°C/+25°C – Max: +27°C/+32°C; interno: Min: +11°C/+19°C – Max: +21°C/+33°C.

MERCOLEDì 11 GIUGNO: giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo, ad eccezione delle vette confinali delle Alpi Liguri e allo spartiacque Appenninico della Val d’Aveto, ove, nelle ore pomeridiane, saranno possibili rovesci e qualche colpo di tuono.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali a Ponente tra nottata e prima mattinata; Rotazione ai quadranti meridionali su tutti i settori a partire dalla tarda mattinata fino a sera, con locali rinforzi sugli spartiacque Appenninici. Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: minime stazionarie con valori localmente superiori ai +24/+25°C sulla Riviera di Ponente. Massime: in calo sotto costa, complici le brezze impostate dai quadranti meridionali; In considerevole aumento nei versanti padani centro-occidentali, con picchi localmente superiori ai +35°C nel pomeriggio.

GIOVEDì 12 GIUGNO: cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri per l’intera giornata. Instabilità pomeridiana sull’Appennino Orientale e sul comparto delle Alpi Liguri, con rovesci e qualche colpo di tuono. Ventilazione a regime di brezza. Mari quasi calmi o calmi. Temperature minime stazionarie. Massime: in aumento in costa, stazionarie nell’entroterra e sui versanti padani con picchi diffusamente superiori ai +31/+32°C

Avvisi: picchi massimi di temperatura localmente superiori ai +35°C sui versanti padani centro-occidentali nel corso del pomeriggio.