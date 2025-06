Liguria. Un piccolo cavo d’onda è previsto transitare sul nord Italia nella giornata di giovedì con piogge e temporali che andranno ad interessare le pianure e l’arco Alpino. La nostra regione rimarrà ai margini di questo peggioramento con nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 26 giugno avremo mattinata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui tratti costieri. Nuvolosità crescente a partire dalle ore centrali sul medio-ponente con possibili precipitazioni a carattere di rovescio nel corso del pomeriggio e della prima serata sulla Val Bormida/Alpi Liguri e localmente sui restanti settori padani occidentali. Nuvolosità sparsa sul centro della regione con possibilità di precipitazioni scarsa. Più asciutto sull’imperiese costiero e sullo spezzino con ampie schiarite e locali velature in transito serale.

Venti deboli: prevalentemente dai quadranti meridionali su tutti i settori fino a sera. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata a ponente. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in aumento nei valori minimi in costa. Pressoché stazionarie nei valori massimi, ad eccezione dell’entroterra di levante e lo spezzino: sulla costa minime tra 20 e 25 gradi, massime tra 25 e 31 gradi; all’interno minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 22 e 33 gradi.

Venerdì 27 giugno nuvolosità sparsa in mattinata sui settori costieri centro-orientali, in rapido diradamento entro le ore centrali. Instabilità pomeridiana interesserà parzialmente le Alpi Liguri e l’entroterra di levante nella seconda metà di pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti deboli a regime di brezza: Dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali tra mattinata e tardo pomeriggio. Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie sul centro-levante. In aumento a ponente e nei versanti padani.

Sabato 28 giugno giornata stabile e soleggiata, con qualche cumulo in transito sotto costa al mattino e cieli pressocché sereni nel pomeriggio e in serata. Instabilità pomeridiana possibile sulle cime Avetane e sulle Alpi Liguri.

Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in generale aumento con massime diffusamente superiori ai 30 gradi in costa.