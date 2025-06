Liguria. Caldo opprimente e tanto sole sulla nostra regione a causa di un vasto campo di alta pressione che ci terrà compagnia fino a metà della prossima settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 28 giugno avremo tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature in aumento sia le minime che le massime con caldo a tratti opprimente: sulla costa minime tra 23 e 25 gradi, massime tra 30 e 35 gradi; all’interno minime tra 14 e 21 gradi; massime tra 32 e 36 gradi. Evitare di esporsi al sole nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio. Limitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Domenica 29 giugno cielo sereno su tutta la regione. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature in ulteriore aumento con caldo opprimente. Evitare di esporsi al sole nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio. Limitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Lunedì 30 giugno qualche temporale di calore nel pomeriggio sulle Alpi Liguri, stabile, soleggiato e molto caldo sul resto della regione con nubi nelle aree interne nel pomeriggio senza conseguenze.

Evitare di esporsi al sole nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio. Limitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.