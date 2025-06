Liguria. La goccia fredda, responsabile dell’intenso peggioramento che ha coinvolto la nostra regione nella giornata di sabato, trasla velocemente verso le regioni del basso Adriatico. E’ attesa una nuova rimonta anticiclonica sul Mediterraneo Centro-Occidentale, seppur con qualche insidia sulla fascia Alpina intorno a metà settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: condizioni di stabilità nelle ore diurne. Transito di velature sui settori centro-orientali tra la nottata e la mattinata; Cieli sereni o poco nuvolosi a Ponente fino al primo pomeriggio. Nel corso del pomeriggio e della serata aumento della nuvolosità sui versanti marittimi del Savonese e più sporadicamente sul Genovesato Occidentale, con locali pioviggini intorno alla mezzanotte sugli spartiacque Appenninici e sulle dorsali marittime. Cieli sereni o poco nuvolosi a Levante.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori. Rinforzi moderati da Sud-Ovest saranno possibili sulle coste Imperiesi nel corso del pomeriggio.

Mari: poco mossi sotto costa e sui settori Orientali. Mossi sulle coste Imperiesi e al largo nelle ore pomeridiane e in serata.

Temperature: stazionarie le minime. Massime: in aumento nei settori interni e a Levante, in lieve diminuzione sui versanti marittimi a Ponente. Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +25°C/+32°C; interno: Min: +8°C/+17°C – Max: +24°C/+32°C.

MARTEDì 24 GIUGNO: mattinata caratterizzata da nuvolosità compatta sui versanti marittimi con scarse probabilità di pioggia e da ampie schiarite al di là degli spartiacque Appenninici. Schiarite sotto costa saranno possibili a partire dal pomeriggio, progressivamente da Levante a Ponente. Fenomeni sporadici sul comparto delle Alpi Liguri nella prima parte di pomeriggio. Velature in transito tra tardo pomeriggio e serata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali; Locali rinforzi moderati saranno possibili tra tarda mattinata e pomeriggio al largo. Mari: poco mossi sotto costa; Mossi o localmente molto mossi al largo, in scaduta serale.

Temperature: minime stabili o in lieve aumento. Massime: stazionarie sul centro regione e nelle aree interne, in aumento sulla riviera di Ponente e in diminuzione sulle coste Orientali.

MERCOLEDì 25 GIUGNO: tempo stabile e soleggiato in costa. Fenomeni di instabilità pomeridiana saranno possibili sul comparto delle Alpi liguri e sulle vette Avetane, in esaurimento serale. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie in costa e in aumento nei versanti padani, specialmente nei valori massimi (+33/+34°C). [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]