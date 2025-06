Liguria. Si allontana verso meridione la goccia fredda in quota che, nella giornata di lunedì, ha favorito un incremento dell’instabilità sulle regioni settentrionali, per questo motivo è attesa una nuova fase pienamente contraddistinta dalla presenza dell’anticiclone sub-tropicale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e fenomeni: giornata stabile e caratterizzata dal transito di velature, a tratti anche spesse e compatte, specie sul centro-levante. In tale contesto, tra le ore centrali del giorno e il pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle Alpi Liguri, ma con bassa probabilità di precipitazioni associate.

Venti: deboli o moderati, con locali raffiche più intense, dai quadranti settentrionali. Nelle ore centrali del giorno, temporanea rotazione a sud lungo la fascia costiera.

Mari: mosso a ponente e, nelle prime ore, a levante. Altrove in prevalenza poco mosso per l’intero arco della giornata.

Temperature: minime in lieve calo nelle zone interne, stazionarie in aumento lungo la costa. Massime in diminuzione nell’entroterra, stabili sul versante marittimo. Costa: Min: +20°C/+25°C – Max: +25°C/+30°C; interno: Min: +10°C/+19°C – Max: +22°C/+29°C.

MERCOLEDì 18 GIUGNO: giornata stabile e in prevalenza soleggiata, residue velature in transito tra notte e mattino. Dalle ore centrali, non si esclude qualche annuvolamento sui rilievi.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in temporanea rotazione a sud lungo la costa nel pomeriggio. Mari: poco mosso. Temperature: in lieve aumento.

GIOVEDì 19 GIUGNO: non cambia la situazione atmosferica sulla Liguria: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Temperature: stazionarie.