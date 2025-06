Liguria. Il meteo per la giornata di oggi previsto dal Limet, Associazione ligure di meteorologia, sarà caratterizzato da una mattinata stabile e soleggiata su tutta la regione, con al più qualche leggera velatura. Al pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con cieli sereni o al più velati, in particolare sul settore centro-orientale. Venti deboli a regime di brezza. Mare calmo o quasi calmo. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +18 e +23°C, massime tra +28 e +32°C, nell’interno minime tra +9 e +18°C, massime tra +24 e +33°C.

Giovedì 12 giugno

Giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo, ad eccezione delle vette confinali delle Alpi Liguri e allo spartiacque Appenninico della Val d’Aveto, ove, nelle ore pomeridiane, saranno possibili addensamenti nuvolosi per più innocui.Venti a regime di brezza. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Venerdì 13 giugno

Attenzione ai picchi massimi di temperatura localmente superiori ai +35°C sui versanti padani centro-occidentali nel corso del pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri per l’intera giornata. Ventilazione a regime di brezza. Mare quasi calmo o calmo. Temperature minime stazionarie. Massime: in aumento in costa, stazionarie nell’entroterra e sui versanti padani con picchi diffusamente superiori ai +31/+32°C.