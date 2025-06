Meteo, l’alta pressione africana porta ancora sole e caldo: temperature in rialzo fino a 34°

Liguria. Alta pressione africana a pieno regime sulla nostra Penisola anche nei prossimi giorni. In Liguria clima caldo e soleggiato con qualche addensamento nel fine settimana senza particolari fenomeni.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 14 giugno avremo al mattino cielo sereno, ma lattiginoso-biancastro per la presenza di polvere desertica in sospensione. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne; non si esclude qualche sporadico rovescio sulle testate di Val Trebbia e Aveto, non che sulle Alpi Liguri. Fenomeni in generale attenuazione in serata quando il cielo tornerà sereno ovunque.

Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature in ulteriore aumento, sensazione di afa specie lungo le coste: sulla costa minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 27 e 30 gradi; all’interno minime tra 11 e 18 gradi, massime tra 29 e 34 gradi.

Domenica 15 giugno nubi sparse su tutta la regione nell’arco della giornata con cielo spesso velato. Addensamenti più intensi nelle aree interne, ma con basso rischio di fenomeni, al massimo qualche temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli o moderati meridionali. Mare da poco mosso a localmente mosso in serata al largo. Temperature in lieve calo nei valori massimi, ma ancora afoso lungo le coste.

Lunedì 16 giugno probabile instabilità sulla regione per il passaggio di aria fredda in quota.