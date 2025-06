Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 27 giugno, la mattinata sarà in prevalenza soleggiata con qualche nube sparsa di poco conto. Passaggio di velature tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio oltre ad un aumento della nuvolosità cumuliforme su Alpi Liguri ed Appennino orientale dove non si esclude qualche isolato rovescio in attenuazione al calare del sole. In serata cielo sereno ovunque.

Venti

Deboli da nord al mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio.

Mari

Calmo o quasi calmo.

Temperature

In lieve calo le minime sui versanti padani centrali, in aumento lungo la costa. Massime in aumento su tutta la regione con caldo a tratti opprimente.

Costa: Min: +22°C/+24°C – Max: +29°C/+34°C

Interno: Min: +10°C/+16°C – Max: +28°C/+35°C