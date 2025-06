Liguria. Si allontana verso sud la goccia fredda che ha portato numerosi temporali in diverse aree del centro-nord mentre il promontorio subtropicale in quota torna a prendere pieno possesso del Mediterraneo occidentale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e caratterizzata dal transito di velature, a tratti anche spesse e compatte, specie nel pomeriggio.

Venti: moderati da nord al mattino, più deboli dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mari: poco mosso. Temperature: generalmente stazionarie. Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +27°C/+31°C; interno: Min: +9°C/+17°C – Max: +23°C/+30°C

GIOVEDì 19 GIUGNO: giornata stabile e in prevalenza soleggiata, residue velature in transito tra notte e mattino. Dalle ore centrali, non si esclude qualche annuvolamento sui rilievi.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in temporanea rotazione a sud lungo la costa nel pomeriggio. Mari: poco mosso. Temperature: in lieve aumento.

VENERDì 20 GIUGNO: non cambia la situazione atmosferica sulla Liguria: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Temperature: stazionarie.