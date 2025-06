Liguria. Sulla Liguria permangono condizioni meteo stabili. Solo una veloce intrusione aria fredda in quota tra oggi, domenica, e domani, porterà fenomeni di instabilità sui settori padani, interessando marginalmente gli spartiacque appenninici e localmente il Levante nella giornata di lunedì. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Il meteo di oggi, domenica 15 giugno, a Genova e in Liguria

Da segnalare la sensazione di caldo sulla costa accentuata da valori di umidità elevati e temperature massime superiori ai 28 o 29 gradi. In mattinata possibili velature con cieli sereni entro le ore centrali su tutti i settori costieri. Prime nubi interesseranno il comparto delle Alpi liguri e localmente i versanti padani occidentali accompagnati da veloci rovesci, più probabili nella seconda metà di pomeriggio. Nuvolosità sparsa nell’entroterra di Levante a partire dal tardo pomeriggio con qualche locale piovasco in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Venti prevalentemente deboli dai quadranti meridionali. Locali refoli da Nord a Ponente in prima mattinata e a partire dalla serata. Mare poco mosso o quasi calmo.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento nei valori minimi: saranno comprese tra 20 e 31 gradi sulla costa, tra 11 e 34 nell’interno.

Il meteo in Liguria per domani, lunedì 16 giugno

Nubi sparse in mattinata con nuvolosità più compatta nelle aree interne. Schiarite diffuse sui versanti marittimi.

Nel corso delle ore centrali e del primo pomeriggio pare probabile lo sviluppo di nuclei precipitativi anche a sfondo temporalesco nelle aree interne del medio-Levante, in sconfinamento verso il Genovesato orientale e il Tigullio tra tardo pomeriggio e serata. Fenomeni sparsi sulle Alpi Liguri e Marittime. Più asciutto sul medio-ponente

Temperature minime stazionarie, massime In lieve calo nelle aree interne e nei versanti padani, in lieve aumento sulla Riviera di Levante.

Il meteo per martedì 17 giugno a Genova e in Liguria

Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, a eccezione del comparto delle Alpi Liguri, dove saranno possibili rovesci pomeridiani. Ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi sotto costa. Temperature in nuovo aumento, specialmente sui versanti marittimi.