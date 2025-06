Genova. Anche oggi il passaggio di una perturbazione sul settore settentrionale dell’arco alpino determina un flusso umido meridionale verso la Liguria, specie nella prima parte di giornata. Invece, a inizio settimana il rinforzo dell’anticiclone e il ritorno di correnti più secche settentrionali favoriranno condizioni di tempo in prevalenza soleggiato e con temperature in aumento. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 8 giugno

Cielo e fenomeni

Al mattino molte nubi sul centro-levante regionale, saranno possibili pioviggini o brevi piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Asciutto con cieli poco o, al più, parzialmente nuvolosi su imperiese e savonese occidentale. Dalle ore centrali del giorno, progressivo diradamento della nuvolosità, che, nelle ore pomeridiane, tenderà a concentrarsi in corrispondenza dei rilievi. In serata, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti

moderati a rotazione ciclonica, attese raffiche fino a tesi o forti, specie sui versanti padani.

Mari

mosso, fino a molto mosso al largo e, in serata, sul levante.

Temperature

stazionarie o in lieve aumento. Sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 22 e 27 gradi. Nell’interno minime tra 9 e 18 gradi, massime tra 18 e 25 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 9 giugno

Cielo e fenomeni

giornata caratterizzata da cieli sereni o, al più, poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Tuttavia, nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche addensamento più consistente sui rilievi.

Venti

deboli o moderati settentrionali ad inizio e fine giornata, a regime di brezza durante le ore centrali.

Mari

da mosso e poco mosso.

Temperature

minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento.

Previsioni meteo Genova e Liguria, martedì 10 giugno

Prosegue la fase stabile e in prevalenza soleggiata, cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento.