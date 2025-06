Liguria. Promontorio anticiclonico granitico sul comparto Mediterraneo, con cieli soleggiati e temperature nettamente sopra la media sia a livello del mare che in quota, con lo zero termico che si attesta sui 4800-5100m sulla verticale della Liguria.

Tuttavia, il transito di aria mediamente più fresca in quota favorirà lo sviluppo di instabilità pomeridiana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: caldo, prestare attenzione. In serata rinforzo dei venti settentrionali, con raffiche fino a 50-60km/h sui settori costieri centro-occidentali.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli sereni su tutta le regione, dalle ore centrali cumuli in formazione nell’interno della regione, in particolare sulle Alpi Liguri, dove potranno svilupparsi fenomeni convettivi isolati; altrove i cieli si presenteranno tendenzialmente sereni in costa, da velati a nuvolosi altrove (a causa dell’espansione dell’“incudine” dei temporali).

Venti: deboli al più moderati a regime di brezza fino a metà pomeriggio; nel tardo pomeriggio e in serata rinforzo delle correnti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 50-60km/h sui settori costieri centro-occidentali.

Mare: calmo o poco mosso. Temperature: minime in aumento nelle due Riviere, in particolare a ponente, stazionarie altrove. Massime in calo nell’interno, stazionarie altrove. Costa: Min: +24°C/+29°C – Max: +30°C/+36°C; interno: Min: +14°C/+24°C – Max: +27°C/+38°C (massimi in Val di Vara e Val di Magra).

MARTEDì 1 LUGLIO: aumento dell’instabilità, con sviluppo di fenomeni temporaleschi nell’interno della regione da Levante a Ponente a partire dalle ore centrali della mattinata; possibili sconfinamenti in costa da Genova verso est [EVOLUZIONE DA CONFERMARE, SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: prevalentemente deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, più intensi nella prima parte della mattinata a regime variabile altrimenti.

Mari: stirato sotto costa sul settore centrale, mosso al largo; da calmo a poco mosso altrove. Temperature: in lieve calo o stazionarie.

MERCOLEDì 2 LUGLIO: nuovamente instabilità pomeridiana nei settori interni, alternanza tra cieli sereni e poco nuvolosi altrove.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali, più intensi sul settore centrale. Mare: stirato sotto costa sul settore centrale, fino a molto mosso al largo; poco mosso altrove. Temperature: tendenzialmente stazionarie.