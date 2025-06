Liguria. Si apre la prima settimana dell’anno dai connotati prettamente Estivi. Un vasto promontorio alto-pressorio andrà a consolidarsi in sede Mediterranea, portando un rapido miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione, unitamente ad un repentino aumento delle temperature. Ecco le previsioni del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: qualche nube residua in nottata sul settore Occidentale, in diradamento entro le prime ore del mattino. Cieli sereni su tutta la regione in mattinata con nuvolosità pressoché assente su tutti i settori. A partire dalle ore centrali sarà possibile lo sviluppo di rovesci o temporali tra Val d’Aveto e Val Trebbia e sulle vette delle Alpi Liguri, ove non si esclude anche qualche colpo di tuono. Tempo stabile e soleggiato sui settori costieri e sui versanti Padani centro-occidentali. Esaurimento dei fenomeni in serata con cieli sereni o poco nuvolosi anche nelle aree interne.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali a partire da metà mattinata fino al tardo pomeriggio. Mari: mossi a Levante in mattinata (in scaduta pomeridiana). Poco mossi o quasi calmi a Ponente.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi; In rilevante aumento nei valori massimi. Costa: Min: +16°C/+22°C – Max: +24°C/+29°C; interno: Min: +9°C/+17°C – Max: +19°C/+30°C.

MARTEDì 10 GIUGNO: giornata stabile e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri. Fenomeni di instabilità pomeridiana confinati alle vette della Val d’Aveto e delle Alpi Liguri, in esaurimento serale. Transito di velature in serata sul settore Centro-Occidentale della regione.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali a partire da metà mattinata fino al tardo pomeriggio. Mari: poco mossi o quasi calmi.

Temperature: minime in aumento con valori localmente superiori ai +24/+25°C sulla Riviera di Ponente. Massime in generale aumento, sia in costa che nelle aree dell’entroterra con picchi localmente superiori ai +30°C nelle ore centrali e nel tardo pomeriggio.

MERCOLEDì 11 GIUGNO: cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori; Qualche nube possibile sul medio-Levante e nel relativo entroterra nel corso del pomeriggio. Ventilazione a regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi. Temperature minime in ulteriore aumento, massime: Stazionarie in costa, in aumento nell’entroterra e sui versanti padani con picchi diffusamente superiori ai +30°C.