Mercato Europeo in Darsena, San Giorgio Sport Show e festa del mare ad Albenga, ma anche musica e cultura: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sport, musica, enogastronomia, ma anche arte e teatro. Anche questo fine settimana sarà ricchissimo di eventi da non perdere come il San Giorgio Sport Show, la giornata dell’Outdoor del mare e la gara Dritti all’Isola che si terranno tutti ad Albenga. A Savona invece torna l’amatissimo Mercato Europeo in Darsena, mentre ad Albissola c’è Emanuele Dabbono in concerto e a Loano ripartono i Concerti del Principe. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

TORNA IL SAN GIORGIO SPORT SHOW

Cultura, sport, promozione, hobby e volontariato: le parole chiave di cinque serate da passare in allegria e spensieratezza fino al 15 giugno 2025 presso la località San Giorgio di Albenga. “San Giorgio Sport Show”, questo è il nome di un evento che ha come scopo quello di dare la possibilità alle associazioni sportive del comprensorio ingauno e della provincia di Savona, di far conoscere le proprie discipline.

La manifestazione, fortemente voluta e organizzata in passato dal Gen. Riccardo BILOTTI, insieme al sostegno del Cav. Lelio SPERANZA, due ambasciatori dello Sport nella provincia savonese e non solo, è giunta quest’anno alla 25° edizione.

Anche quest’anno, gli organizzatori, Natalina LINO e Roberto BILOTTI, insieme al comitato di “San Giorgio”, sotto la guida di Don Mattia BETTINELLI e il patrocinio del Delegato Provinciale del C.O.N.I., dott. Roberto PIZZORNO, seguendo la memoria e l’intento di queste colonne portanti dello Sport, daranno la possibilità di far provare tutti gli sport, partecipare alle iniziative proposte dalle varie società, far conoscere le molteplici strutture sportive e sociali che Albenga e la provincia di Savona offrono e che magari in precedenza erano meno conosciute. Più di quaranta le associazioni che presenzieranno e che daranno la possibilità ai visitatori di mettersi in gioco e cimentarsi nelle diverse discipline.

Il San Giorgio Sport Show , durante le cinque giornate dalle 19.00 alle 23.00, orario di apertura al pubblico, offrirà questo ottimo connubio di sport e cucina, in quanto oltre a poter visitare gli spazi espositivi vi sarà la possibilità di degustare le prelibatezze degli “amici del micchettin” presso l’area ristorazione della manifestazione.

Qui il programma completo dell’evento

GIORNATA DELL’OUTDOOR DEL MARE AD ALBENGA

Il 14 giugno 2025 sarà una giornata all’insegna dell’avventura, del mare e della scoperta con attività guidate come kayak, snorkeling, SUP e altre avventure sulla costa ingauna! All’interno del progetto Liguria Tourism – Sviluppo Regionale del Ponente Ligure, nasce un evento imperdibile dedicato alla valorizzazione della costa antistante l’Isola Gallinara di Albenga: sport, natura e innovazione si incontrano per regalare un’esperienza unica!

Saranno presenti una piscina naturale sperimentale, un’occasione per vivere il mare come mai prima d’ora ed emozionanti attività outdoor mare con partenza dalla spiaggia di Vadino, porto di Alassio e porto di Loano. Per il programma completo clicca qui.

L’iniziativa 14 giugno “A tutto mare: dritti all’isola e oltre” è promossa da Regione Liguria, Università di Genova e Liguria Ricerche, con il supporto del Comune di Albenga e dei comuni limitrofi dell’area, nell’ambito del progetto Liguria Tourism e in collaborazione con il progetto IT-FR Marittimo EdA-Z. Fa inoltre parte degli eventi di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

Liguria Tourism è un progetto finanziato dall’Unione Europea tramite lo Strumento di Supporto Tecnico (TSI) ed è implementato dall’Università di Genova, in collaborazione con la Commissione Europea e Regione Liguria. Per maggiori informazioni: https://gallinara.unige.it.

Per il programma completo clicca qui

NUOTO IN ACQUE LIBERE PROTAGONISTA ALLA GALLINARA CON DRITTI ALL’ISOLA

Torna Dritti all’Isola, l’appuntamento di nuoto in acque libere, atteso da centinaia di nuotatori impavidi che si sfidano su differenti distanze dalla spiaggia di Albenga verso l’Isola Gallinara. L’edizione 2025 si svolgerà Domenica 15 Giugno.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Percorso “sprint” – 1.0 km: 20 €

Percorso “corto” – 2.0 km: 20 €

Percorso “lungo” – 5.0 km: 40 €

Prezzo speciale 1.0 km + 2.0 km + 5.0 km: 60 €

I dati per effettuare il Bonifico su c/c bancario:

Beneficiario: COMUNE di ALBENGA

IBAN: IT 76B 020 084 925 2000 105 262 632

Causale: Nome e Cognome del PARTECIPANTE – Percorso scelto – Iscrizione dritti all’isola 2025.

AFFITTO MUTE

Per l’affitto mute, è possibile contattare il responsabile tecnico della manifestazione, Sig. Mattia Rovere via email all’ indirizzo mattiarovere80@gmail.com indicando nell’oggetto “AFFITTO MUTE”.

PARCHEGGIO

Per gli atleti che parteciperanno alle gare, è possibile parcheggiare in Via Einaudi. Segui le indicazioni qui

INFORMAZIONI

Per informazioni sulla gara é possibile chiamare i numeri 0182.562261 – 0182.562269 o scrivere all’indirizzo sport@comune.albenga.sv.it

Qui i dettagli sulla manifestazione

MERCATO EUROPEO IN DARSENA A SAVONA

Torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo a Savona. Dal 13 al 15 giugno saranno tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo.

Street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere, al Mercato Europeo FIVA trovi tutto e vivi una fantastica atmosfera di festa.

Appuntamento in Darsena, in piazza Rebagliati e piazza del Brandale.

Taggaci su instagram @mercatiueropei, e ri-condivideremo le migliori foto dai mercati citando l’autore!

Scopri i prodotti presenti in quasi tutte le nostre fiere:

https://www.mercatieuropei.com/calendario/savona/

Leggi qui le informazioni sull’evento

EMANULE DABBONO IN CONCERTO AD ALBISSOLA

Albissola Marina si prepara ad accogliere la grande musica con la rassegna “Notti di Note”, un evento che celebra talento e cultura attraverso quattro serate imperdibili. Ad aprire la manifestazione sarà Emanuele Dabbono & Friends, un nome di spicco nel panorama musicale italiano.

Cantautore e autore di successo, Dabbono vanta 9 dischi di platino e 6 d’oro, avendo firmato hit indimenticabili per alcuni tra i più grandi artisti italiani, tra cui Tiziano Ferro, Giorgia, Michele Bravi e Levante. Tra le sue canzoni più amate, spicca il suo contributo al recente “Il filo rosso” di Alfa, un singolo che ha conquistato il pubblico diventando disco di platino in pochissimo tempo.

Sul palco di “Piazza della Concordia”, Dabbono sarà accompagnato dai suoi storici collaboratori, i talentuosi chitarristi Matteo Garbarini e Giuseppe Galgani, per regalare al pubblico un viaggio musicale in chiave acustica attraverso brani indimenticabili, da Scritto sulla pelle a Ci troveranno qui, fino ai successi che hanno dominato le classifiche italiane.

L’appuntamento è per sabato 14 giugno, con ingresso libero. Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della musica e delle emozioni. Orario 21:30

Qui le informazioni sulla manifestazione

VILLA CAMBIASO RIAPRE IL SUO GIARDINO

Un weekend all’insegna della bellezza, della tradizione e del gusto: sabato 14 e domenica 15 giugno, Villa Cambiaso – elegante dimora storica situata in via Torino 10, nel centro di Savona – riapre al pubblico il suo splendido giardino per due eventi speciali.

Sabato 14 giugno, ore 18.30, si comincia con una raffinata degustazione di olio extravergine di oliva taggiasca, in collaborazione con il marchio “Allolio”. Un’occasione imperdibile per riscoprire uno dei sapori simbolo della Liguria, in una cornice di grande fascino. Al termine della degustazione, i partecipanti potranno visitare anche il piano nobile della villa: un viaggio nella storia tra affreschi, arredi d’epoca e atmosfere d’altri tempi.

Domenica 15 giugno, dalle ore 10.30, l’appuntamento è con Domenica in Villa, un’opportunità di vivere il giardino storico con il brunch ligure. Tra specialità locali, giornali a disposizione e la piacevole ombra dei maestosi cedri del Libano, gli ospiti potranno gustare una colazione rilassata immersi nel verde. Anche in questa occasione, sarà possibile visitare la dimora storica.

Due giornate pensate per chi ama le esperienze autentiche, tra enogastronomia, cultura e relax. Un’opportunità unica per scoprire – o riscoprire – uno dei luoghi più affascinanti di Savona.

Per i dettagli sugli appuntamenti in programma clicca qui

A LOANO RIPARTONO I CONCERTI DEL PRINCIPE

Tornano a Loano “I concerti del Principe”, la rassegna musicale promossa dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata diretta dal maestro Davide Nari.

Per tre serate di giugno nella città dei Doria si esibiranno alcuni tra i migliori gruppi della scena nazionale ed internazionale.

Si comincia il 15 giugno alle 21.15 con il concerto del Trio Incanto formato da Loredana Cardona (flauto), Giulia Ermirio (viola) e Metella Pettazzi (arpa). L’appuntamento è nell’atrio di Palazzo Doria.

Per il programma completo clicca qui

SHAKESPEARE BY NIGHT FA TAPPA A VARAZZE

Shakespeare by night prosegue il suo viaggio il 14 giugno a Varazze con un nuovo allestimento nell’area verde del Parco di Villa Croce e nel suo bellissimo giardino. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

h.19 – h.20.30 – h.22 – ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Shakespeare by night , lo spettacolo a stazioni di Emanuele Conte, produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, prosegue il suo viaggio in questa estate 2025 il 14 giugno a Varazze, nell’ area verde del Parco di Villa Croce e nel suo bellissimo giardino.

Un omaggio al Bardo e ai suoi personaggi di straordinaria attualità, articolato in un percorso immersivo e magico , passeggiando nel parco alla scoperta di quelle che sono le infinite contraddizioni dell’essere umano, dove coraggio, bellezza e amore convivono con dubbi, ambiguità e violenza, in una lotta continua tra luci ed ombre.

Il pubblico potrà incontrare Puck, il becchino di Amleto, il matto di Re Lear, Riccardo III ed altri ancora , entrando in un altro tempo, in quel mondo sognato” più vero del vero” che William Shakespeare ha creato per noi.

Villa Croce è una villa storica costruita nel XIX secolo e situata nel Borgo San Nazario, ingresso del Centro Storico del Comune di Varazze. Appartenuto in origine a famiglie nobiliari e oggi di proprietà comunale il parco di Villa Croce è tutelato dalla Soprintendenza ligure quale parco monumentale e offre un perfetto esempio di giardino all’italiana, caratterizzato da una varietà con piante tipiche della macchia mediterranea e specie più esotiche che ne arricchiscono la vegetazione. Oltre ad essere un’area verde il parco ospita spettacoli e iniziative culturali e rappresenta un importante punto di incontro per la comunità, un simbolo del legame tra la comunità locale e il territorio, un luogo dove natura, arte e socialità si intrecciano, creando uno spazio di bellezza e crescita culturale.

Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo del Comune di Varazze.

Per le informazioni sullo spettacolo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 14 GIUGNO alle ore 11.00 spazio all’iniziative GIOCHIAMO A L’ASINO E IL PASTORE…dove i bambini accompagneranno gli asini a pascolare nel parco e li riaccompagneranno nelle loro stalle al termine del giro, non prima di aver fatto loro qualche dolce coccola.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, torna anche GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI, mentre dalle ore 16.00 ancora un appuntamento con i GIOCHI DI UNA VOLTA, divertimento in famiglia.

DOMENICA 15 GIUGNO si inizia alle ore 11.00 con GIRO DEL PARCO E SALUTO AGLI ANIMALI, mentre nel pomeriggio, alle ore 16.00, MERENDA IN STALLA, una maniera simpatica e golosa per conoscere e coccolare i nostri amici asinelli… E alla fine merenda per tutti!

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.