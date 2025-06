Meraviglie nella natura: a Cairo è nato il sentiero didattico “I Segreti del Bosco”

Cairo Montenotte. C’è un nuovo gioiello nel verde più fitto: il sentiero didattico “I Segreti del Bosco”.

Inaugurato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, nella splendida Riserva Naturale Regionale Adelasia, presso Cascina Miera proprio nel Comune di Cairo Montenotte. Un evento che ha visto la presenza del consigliere provinciale delegato all’Ambiente e vicepresidente, Andrea Castellini, i consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Jan Casella e Sara Foscolo, le Amministrazioni dei Comuni del territorio, insieme ai rappresentanti della Coop Tracce, che ha curato con passione e competenza la realizzazione del progetto.

“Un percorso pensato non solo per camminare, ma per imparare a osservare ascoltare, comprendere. Un viaggio immersivo nella biodiversità, nella storia e nella magia del bosco- spiegano dalla Provincia – dove ogni tappa racconta qualcosa in più sul nostro legame profondo con la natura. Scuole, famiglie, escursionisti, curiosi e appassionati troveranno in questo itinerario – continuano – un vero laboratorio a cielo aperto dove divertirsi, riflettere e crescere nel rispetto dell’ambiente”.