Maturità 2025, gli studenti si confrontano con la seconda prova scritta: le materie e le tracce

Liguria. Secondo giorno di maturità per i 6.251 studenti in provincia di Genova (in tutto sono 11.229 in Liguria) chiamati ad affrontare l’esame di maturità. Dopo la prova di italiano uguale per tutti con la sorpresa Pasolini nelle tracce, oggi è il giorno della seconda prova, che vedrà ogni indirizzo di studio affrontare una materia diversa.

Il ministero, con un apposito decreto, ha definito le discipline oggetto della seconda prova, differenziando tra licei, istituti tecnici e istituti professionali, per cui la seconda prova è incentrata sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo.

Per i licei, le materie scelte sono: latino per il Classico; matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Per gli istituti tecnici sono invece: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Lingua inglese nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, Informatica nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”) e Lingua inglese per l’indirizzo Turismo; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Informatica per l’articolazione “Informatica” e Telecomunicazioni per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Economia, Estimo, Marketing e Legislazione per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Le tracce

Al liceo classico è stato proposto un brano tratto da un dialogo di Cicerone, Laelius de amicitia composto nel 44 avanti Cristo.

Al liceo scientifico proposto lo studio di una funzione, con una citazione di Cartesio: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Uno degli otto quesiti che completano la traccia – il numero 7 – parte da una citazione di Cicerone (uscito al classico), tratta dall’opera De divinatione.

All’istituto tecnico indirizzo informatica la prova verte su un caso pratico relativo alla sviluppo di una piattaforma web per contrastare le fake news, attraverso il labeling di un dataset che serve ad addestrare un modello di intelligenza artificiale per classificare le news presenti sul web.

Ieri la prova di italiano

Ieri l’esordio col cosiddetto tema di italiano con più tracce a disposizione. Per l’analisi del testo gli studenti dovevano affrontare Pasolini e Il Gattopardo, opera di Tomasi di Lampedusa. Tra le tracce del testo argomentativo Gli anni Trenta e il New Deal tratto da Piers Brendon ‘Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo’ Carocci editore. Gli studenti dovevano sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.

Presente anche un testo del giornalista e scrittore Riccardo Maccioni su cui si invitano i ragazzi a riflessioni sulla parola ‘rispetto’, che la Treccani ha scelto come parola dell’anno 2024.

La terza traccia del testo argomentativo era incentrata su un brano dal titolo Un quarto d’era (geologica) di celebrità pubblicato dalla rivista Sotto il Vulcano di Feltrinelli nel giugno 2022 del filosofo e saggista Telmo Pievani sull’impatto dell’umanità sulla Terra, mentre i due temi di attualità erano L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?, di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, tratto da un articolo del supplemento 7 del Corriere della Sera, e I giovani, la mia speranza del giudice Paolo Borsellino.

Le opzioni erano insomma molte e variegate, e le scelte dei ragazzi hanno riflettuto inclinazioni personali, preparazione e anche qualche sorpresa dell’ultimo momento. Tra chi si è sentito più sicuro con l’attualità e chi ha preferito misurarsi con il testo letterario, a contare è stata soprattutto la capacità di argomentare e portare a casa il risultato.

L’esame orale

L’esame orale, o colloquio, si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento dell’educazione civica e le esperienze svolte nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (per i Pcto mediante una breve relazione o un lavoro multimediale). L’obbligo del Pcto, i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ossia gli ex percorsi scuola lavoro è la novità di quest’anno: i candidati interni dovranno aver completato almeno tre quarti del percorso Pcto previsto dal loro indirizzo di studi, mentre i candidati esterni dovranno dimostrare di aver svolto “attività assimilabili ai Pcto” per un monte ore equivalente ai tre quarti di quello richiesto. Si parte dunque con la discussione multidisciplinare di un argomento presente nella lista dei materiali preparati dalla commissione e si prosegue con le domande di Cittadinanza e Costituzione.

Il ministero spiega che “nel colloquio, oltre a dimostrare di aver fatto propri i contenuti e i metodi delle singole discipline, il candidato deve utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera”.

Due le novità importanti di quest’anno: nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, allo scrutinio finale, un voto in condotta pari a 6 decimi, il colloquio riguarderà anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe. L’altra novità è che i risultati conseguiti dallo studente nelle prove Invalsi, confluiranno nel Curriculum dello Studente.

In Liguria sono 296 le commissioni d’esame, costituite negli istituti secondari di secondo grado, che coinvolgono in totale 2.935 tra presidenti e commissari, presso 152 sedi scolastiche. Le commissioni comprendono tre membri interni, tre esterni e un presidente esterno (deve essere un preside o un docente con almeno dieci anni di esperienza, anche in pensione da non più di tre anni).