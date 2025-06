Matteo De Ambroggi confermato alla presidenza di CNA Savona

Provincia. L’assemblea durante l’incontro di ieri sera che ha avuto luogo alle 20.45 presso la Sala Caduti di Nassirija della Provincia di Savona, ha confermato il secondo mandato di Matteo De Ambroggi alla Presidenza di CNA Savona.

Nel corso della serata si è anche proceduto al rinnovo degli organi di Direzione e Presidenza.

Tra le novità un neo eletto Presidente del Gruppo giovani, Riccardo Patruno, che porterà idee e progetti nel campo dell’innovazione con particolare focus su digitalizzazione, intelligenza artificiale, progetti di sviluppo per le imprese gestite da giovani imprenditori e non solo.

Capillarità e presenza nel territorio è un ulteriore caposaldo che verrà sviluppato dalla nomina di tre Presidenti di zona: Dario Ermellino (impiantista e presidente di COESI, comunità energetica savonese) per il savonese, Aldo Contini per la zona di Albenga e Luca Pirotti in Val Bormida che si confronteranno assiduamente con il Presidente.

Rinnovi anche nelle Presidenze e nella rappresentanza dei mestieri e dei raggruppamenti di interessi fra i quali CNA Pensionati guidata dal neo presidente Salvatore De Rosa.

Nominato Presidente onorario Giorgio Grillo, costruttore e da anni rappresentante di CNA nel sistema Cassa edile di Savona.

“Attraverso iniziative, progetti all’insegna soprattutto dell’unione e della coesione tra gruppi di lavoro, CNA è in grado di interpretare e raccogliere esigenze e segnali provenienti dal mondo dell’impresa, trasformare e adattare le piccole e micro imprese ad un mercato in continua trasformazione, raccogliere le sfide di oggi e di domani”- afferma il Presidente De Ambroggi”.