Materie prime dai rifiuti, Raimondo (Cisambiente): “L’economia circolare diventa industria a sostegno dell’ambiente”

Vado Ligure. La gestione e valorizzazione dei rifiuti attraverso soluzioni avanzate di economia circolare.

Flavio Raimondo, vice presidente di Haiki+, proprietaria della discarica di Bossarino a Vado Ligure e socio di maggioranza della stessa Ecosavona, porterà al tavolo del convegno organizzato per l’assemblea annuale di Confindustria-Cisambiente l’esperienza del Gruppo e delle sue controllate nella realizzazione di materie prime dagli scarti, grazie ad innovazione tecnologica e impiantistica all’avanguardia capace di generare risorse dalla filiera e dal ciclo dei rifiuti.

Raimondo, in qualità di vice presidente di Cisambiente, interverrà nel corso della giornata in programma il 24 giugno, dalle ore 17.00, presso la Sala Pininfarina di Confindustria a Roma, con le conclusioni che saranno affidate all’atteso intervento del ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin.

“Rudimentum” è il titolo, dal latino, scelto per il focus su un settore sempre più strategico e in espansione, che cerca conferme e prospettive per i prossimi anni.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Cisambiente Donato Natarangelo, l’apertura dei lavori sarà del direttore generale di Cisambiente Lucia Leonessi: l’incontro con gli stakeholder presenti e i rappresentanti del settore sarà condotto dal giornalista Nicola Porro.

Tra i temi al centro del confronto l’economia circolare come leva concreta per innovare la gestione dei rifiuti e restituire valore a materiali dimenticati, sostenendo maggiormente il filone industriale e le azioni di investimento sui territori e le realtà locali.