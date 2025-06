Albenga/Pietra Ligure. Proseguono le visite istituzionali dell’assessore alla salute di Regione Liguria, Massimo Nicolò, presso le strutture ospedaliere del territorio. Dopo i recenti sopralluoghi presso l’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte e il San Paolo di Savona, nella giornata odierna l’assessore ha fatto tappa ai presidi ospedalieri di Albenga e Pietra Ligure, accompagnato dai vertici dell’Asl2.

La visita si è aperta presso il presidio Santa Maria di Misericordia di Albenga, dove l’assessore Nicolò ha potuto effettuare un sopralluogo approfondito in alcuni reparti strategici, tra cui il reparto Mios (Malattie Infettive e Ortopedia Settica), il blocco operatorio e il punto di primo intervento (PPI). L’incontro con gli operatori sanitari ha permesso di ascoltare esigenze, osservazioni e proposte, in un’ottica di confronto costruttivo e orientato al miglioramento continuo dei servizi.

Nella tarda mattinata l’assessore si è spostato presso il Santa Corona di Pietra Ligure, centro di riferimento per l’emergenza-urgenza e la riabilitazione di alta specialità. In particolare, la visita ha riguardato il pronto soccorso, l’unità di terapia intensiva coronarica (UTIC), la rianimazione, la sala angiografica della neuroradiologia, la radiologia e la medicina nucleare, l’emodinamica, la sala di neurochirurgia con l’esoscopio di recente installazione. Il percorso si è concluso nel reparto di recupero e rieducazione funzionale, situato nel padiglione Polio, e infine presso l’Unità Spinale.

Al termine della visita l’assessore ha commentato: “Albenga e Pietra Ligure rappresentano due presidi fondamentali all’interno della rete sanitaria ligure. Da un lato c’è il Santa Corona, con la sua vocazione altamente specialistica e di riferimento regionale, altamente tecnologica come Dea di II livello; dall’altro il presidio di Albenga, che svolge un ruolo operativo strategico per tutta l’area del ponente savonese. Regione Liguria è fortemente impegnata nel valorizzare la sanità del territorio, mettendo al centro le competenze già presenti e puntando sull’ammodernamento tecnologico e sulla riorganizzazione dei servizi”.

“Qui ad Albenga è previsto un programma di potenziamento significativo, che comprende l’acquisto di nuove apparecchiature di grande rilevanza, come TAC, risonanze magnetiche, ma anche strumenti per la diagnostica ambulatoriale specialistica, ad esempio per l’oculistica. Al Santa Corona ho visto invece già operative macchine altamente sofisticate per la diagnostica strumentale in particolare in campo oncologico”.

guarda tutte le foto 22



L’assessore Nicolò in visita all’ospedale di Albenga

“Sono tornato nel ponente a poche settimane di distanza, dopo aver inaugurato la Casa della Comunità di Albenga. Credo che la continuità di questi confronti sia la prova tangibile di un’attenzione costante, concreta e non solo a parole verso questo territorio e verso tutti i professionisti che ogni giorno vi lavorano con impegno”.

Il direttore generale di Asl2, Michele Orlando, aggiunge: “La visita dell’assessore Nicolò ha rappresentato il momento ideale per annunciare che le attività dell’ospedale di Albenga stanno conoscendo una fase di significativa implementazione. Nel mese di luglio è previsto un incremento delle attività all’interno delle sale operatorie, con particolare riferimento alla chirurgia di tipo ambulatoriale e alla chirurgia minore, ovvero quella branca che serve la maggior parte dei cittadini del territorio: parliamo, ad esempio, di interventi per ernie, varici, interventi di chirurgia della mano, oltre ad ambiti ortopedici come ginocchio e spalla. L’espansione dell’attività chirurgica partirà concretamente già nel mese di luglio, per poi intensificarsi ulteriormente nei mesi di settembre e ottobre grazie all’impiego di risorse dedicate e di tecnologie adeguate”.

“Contestualmente, stiamo lavorando a un importante progetto di rinnovamento delle attrezzature in dotazione. Grazie alla collaborazione con Regione Liguria, stiamo ottenendo i finanziamenti necessari per la sostituzione e l’aggiornamento di apparecchiature fondamentali, come la TAC, la risonanza magnetica, il mammografo, il sistema DR per la radiologia digitale e tutte quelle indispensabili per potenziare l’attività delle sale operatorie”.

“Un altro asse strategico riguarda l’integrazione tra ospedale e territorio. Asl2 ha già avviato un modello distrettuale avanzato che intendiamo ulteriormente rafforzare. In particolare, stiamo lavorando con l’Assessorato regionale per individuare risorse che consentano la ristrutturazione della sede di Via Trieste, con l’obiettivo di riallocarvi una parte significativa dei servizi territoriali: tra questi, il consultorio, la neuropsichiatria infantile e tutti gli ambiti che riguardano l’area del disagio neuropsicologico e neuroevolutivo”.

“Per quanto riguarda l’ospedale di Pietra Ligure, il progetto di rilancio del Santa Corona non riguarda soltanto un intervento strutturale, ma punta a rafforzarne in modo sostanziale la vocazione di presidio di secondo livello di riferimento per le provincie di Savona e Imperia. In quest’ottica, il potenziamento tecnologico rappresenta un aspetto fondamentale: si prevede l’implementazione delle dotazioni diagnostiche e interventistiche, come è stato per l’ammodernamento dell’angiografo e dal rafforzamento dell’area di medicina nucleare. Questi investimenti vanno letti come parte di una visione strategica: un ospedale di secondo livello non si definisce solo per il numero di posti letto, ma per l’elevato livello tecnologico e specialistico delle prestazioni erogate. Il Santa Corona dovrà sempre più caratterizzarsi come un polo ad alta complessità, capace di accogliere pazienti anche da altri territori, grazie a un’organizzazione integrata e a tecnologie di ultima generazione.

“In parallelo, il sistema ospedaliero provinciale sarà valorizzato anche attraverso il rafforzamento dei presidi di prossimità: in questo contesto, Santa Corona svolgerà un ruolo complementare e specialistico, in sinergia con il resto della rete. Questi interventi rappresentano un passo concreto per migliorare l’offerta sanitaria per la cittadinanza del ponente savonese, in coerenza con gli indirizzi regionali e con l’ascolto dei bisogni del territorio”.