Mare senza “barriere” a Varazze: un posto barca con sollevatore meccanico

Il mare per tutti. Così a Varazze c’è anche un posto barca comunale con sollevatore meccanico per facilitare l’imbarco in sicurezza e riservato alle persone con disabilità. Un progetto di grande valore. Un obbiettivo raggiunto

grazie alla collaborazione tra Comune, Lega Navale Italiana Varazze e Marina, per rendere accessibile il mare a tutti.

“Un gesto concreto contro le barriere, per una comunità più giusta e inclusiva. – spiega il sindaco Luigi Pierfederici illustrando come sarà più semplice accedere al mare grazie a questa novità – Merito alla Lega Navale per la proposta e l’impegno, e a tutte e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato”.

Presente all’inaugurazione anche il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“La Sezione varazzina della Lega Navale Italiana dal 1964 sostiene l’inclusione per il mondo della disabilità e lo vediamo concretamente con quello che é stato realizzato alla Marina della nostra città – sottolinea con gratitudine per il lavoro di rispetto eseguito per garantire la possibilità di vivere il mare rivolta a tutti -. Iniziative come questa ne sono la dimostrazione pratica”.