Marcia acquatica a Ceriale nell’estate 2025

Da metà giugno a metà settembre a Ceriale sarà possibile partecipare alla marcia acquatica organizzata dal Comune (Assessorato allo sport) in collaborazione con Alassio Wave Walking (Cnam di Alassio). L’appuntamento è fissato ogni venerdì dalle 8.30 alle 9.30 per tutto il periodo dell’estate presso il Circolo nautico di Ceriale (lungomare Diaz – zona Pineta).

L’iniziativa è offerta dal Comune di Ceriale: la partecipazione è gratuita, mai i posti sono limitati (per info e mail: alassiowavewalking@gmail.com).

Nata nel 2004 nel Nord della Francia come allenamento per i vogatori, si è rapidamente estesa a tutto il territorio francese, prima come metodo riabilitativo e successivamente come pratica motoria.

La marcia acquatica è un’attività in pieno sviluppo e rientra nei cosiddetti sport naturalistici, ovvero quelle attività che si svolgono sia in modo amatoriale, sia in modo competitivo, a diretto contatto con l’ambiente naturale e nel suo massimo rispetto.

La marcia acquatica è per il mare quello che lo sci di fondo è per le montagne: un vero sport che permette di sviluppare resistenza, mantenere la condizione fisica, lavorare, bilanciare e tonificare il corpo. La marcia acquatica è un’attività non solo amichevole, divertente e rinvigorente, ma anche eccellente per rafforzare il sistema cardiovascolare e l’equilibrio psico-fisico.

È un’attività alla portata di tutti, ma è opportuno effettuare le sessioni in base al proprio livello, alle condizioni del mare ed essere accompagnato da un istruttore qualificato. E attualmente riguarda un pubblico intergenerazionale (dai 16 ai 70 anni).

“L’amministrazione comunale continua la promozione dello sport e del benessere a contatto con la natura e a basso impatto ambientale, aggiungendo alla sua offerta di manifestazioni estive una attività in forte espansione e molto richiesta (vedi i casi di Alassio e Varazze)” sostiene l’assessore allo sport Daniele Gaglioti.

“Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto, il circolo nautico cerialese per la disponibilità e Cnam di Alassio di concerto con Alassio Wave Walking per la collaborazione. Auspico che questa iniziativa possa inserirsi al meglio in una fantastica estate per Ceriale” conclude.