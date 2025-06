Marabello (Indipendenza) contro il Comune di Ceriale: “Hanno chiuso il molo e ora la gente parcheggia nella Pineta”

Ceriale. Duro attacco di Fabrizio Marabello, coordinatore per Savona e provincia del “Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno”, al Comune di Ceriale. Il dito è puntato contro la scelta di chiudere i parcheggi pubblici di molo San Sebastiano per realizzare una nuova pavimentazione: un provvedimento già criticato dalla minoranza e che – secondo Marabello – sarebbe alla base delle “soste selvagge” all’interno della Pineta.

“L’amministrazione comunale di Ceriale, guidata dal ‘sindaco ombra’ Luigi Giordano, continua a dare il meglio di sé – attacca – soprattutto per quanto riguarda la viabilità cittadina. Con l’arrivo di molti turisti giunti per soggiornare a Ceriale in occasione del ponte del 2 giugno, è accaduto l’inevitabile. A seguito della soppressione di 35 stalli di sosta nel Molo San Sebastiano alcuni veicoli hanno parcheggiato all’interno della Pineta, uno dei luoghi più suggestivi della nostra cittadina che vide nel 1945 la sua prima piantumazione con un’estensione di mq. 6875 e circa 120 piante di Pinus Pinea”.

“Nel 2017 in questo sito – ricorda Marabello – venne realizzato il rifacimento della pavimentazione attraverso la rinaturalizzazione della pineta e la rimozione degli autobloccanti a favore di percorsi in assi di legno e ghiaia. Questo intervento, apprezzato da più parti, ha visto anche l’assegnazione di un premio nazionale dedicato alle opere pubbliche di rinaturalizzazione del territorio nell’ambito del concorso ‘La città per il verde’. Oggi, questo polmone verde invidiato da molte località della Riviera è deturpato dalla sosta selvaggia di automobili a causa delle iniziative scellerate portate a termine da questa amministrazione comunale che non è stata in grado di trovare alternative valide alla soppressione dei 35 parcheggi sul molo”.

“E meno male che il signor Giordano, vice sindaco con delega alla viabilità e maggiore responsabile di questa situazione, ha sempre dichiarato di essere molto attento all’ambiente e al verde… alla faccia della coerenza. Se fosse ancora in vita il Vate Gabriele D’Annunzio, autore della famosa lirica versiliana ‘La pioggia nel pineto’, per Ceriale ne avrebbe sicuramente composta un’altra: ‘Le auto nel Pineto’!”.

“Al fine di evitare strumentalizzazioni atte a giustificare la pessima gestione della viabilità urbana e della cosa pubblica in generale da parte dell’amministrazione comunale in carica – conclude – è opportuno precisare che il Comando della Polizia Locale di Ceriale ha provveduto a rimuovere, dove possibile, e a sanzionare i veicoli parcheggiati all’interno della Pineta. Non è accettabile che nei social i cosiddetti ‘leoni da tastiera’ debbano sempre puntare il dito sull’operato della Polizia Locale a maggior ragione quando gli agenti espletano il loro dovere. Le decisioni sbagliate di una amministrazione comunale non possono ricadere su chi quotidianamente garantisce la sicurezza della comunità cerialese”.