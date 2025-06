Mamma cinghiale con 11 piccoli allontanata pacificamente dal parco giochi di Andora, Osa: “Complimenti e grazie al Comune”

Villanova d’Albenga. “Quando in passato ci siamo occupati degli animali a Villanova d’Albenga, abbiamo spesso espresso critiche nei confronti dell’amministrazione comunale. Ma questa volta sentiamo il dovere – e lo facciamo con piacere – di complimentarci con il sindaco Balestra e di ringraziarlo pubblicamente”.

Parola dell’Osservatorio Savonese Animalista, in relazione all’episodio avvenuto qualche giorno fa che ha visto una mamma cinghiale con 11 piccoli al seguito “occupare” pacificamente il parco giochi del Gerbido.

“Di fronte all’arrivo dei cinghiali nel parco cittadino, il sindaco non si è fatto prendere dal panico: ha fatto allontanare i bambini in sicurezza e ha gestito la situazione in modo incruento, consentendo anche agli animali di allontanarsi senza pericolo. Ha poi immediatamente ordinato l’intervento più logico ed efficace: riparare la recinzione del giardino”, hanno proseguito da Osa.

“Immaginiamo se un episodio simile fosse accaduto nella vicina Alassio, oppure a Cairo, Quiliano, Albisola Superiore, o ancora nei giardini del Prolungamento a Savona: con ogni probabilità, l’amministrazione avrebbe contattato la polizia regionale, che – come già avvenuto il 5 maggio scorso – sarebbe intervenuta con esiti tragici, uccidendo la madre, con la sparizione dei sei cuccioli. E ricordiamo che gli accessi ai giardini dal torrente Letimbro sono ancora oggi aperti”.

Per questo, il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) “invitano tutta la cittadinanza a partecipare al convegno informativo organizzato proprio su questi temi sabato 14 dall’associazione Iene Vegane a cura dell’etologo Francesco De Giorgio. È un’occasione importante per acquisire consapevolezza e capire come comportarsi correttamente in caso di incontri con animali selvatici in ambito urbano, evitando panico e – soprattutto – tragedie evitabili”.

L’evento si svolgerà a Savona, dalle 15 alle 18, in Sala Rossa.

“Partecipate numerosi: la conoscenza è il primo passo verso la convivenza pacifica con la fauna selvatica. L’invito è caldamente esteso ai sindaci di Alassio, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Celle, Quiliano e Varazze: non è mai troppo tardi, o forse sì”, hanno concluso da Osa.