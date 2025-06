Maltrattamenti in famiglia e materiale pedopornografico, arrestato 61enne

Sabato scorso, in una località della riviera di levante, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un sessantunenne italiano che deve scontare una pena di 4 anni per maltrattamenti in famiglia e detenzione di materiale pedopornografico, per fatti commessi tra il 1992 e il 2022.

Era già stato destinatario di un divieto di avvicinamento nei confronti dei familiari conviventi nel 2022, e per poi essere condannato in via definitiva nel 2024.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, quasi un anno fa, ma l’uomo, trasferendosi in un paese straniero, era riuscito a rendersi irreperibile.

I poliziotti sono riusciti a rintracciarlo, a seguito di indagini mirate, presso una struttura ricettiva della riviera dove era andato a trascorrere una breve vacanza.

Il sessantunenne, pregiudicato, è stato quindi arrestato e condotto da personale della Squadra Mobile presso la casa Circondariale di Genova Marassi.