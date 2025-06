Maltempo e Notte Bianca a Loano: annullato il concerto di Irene Grandi

Loano. “A seguito di sopralluogo tecnico e alla luce del perdurare delle condizioni meteo avverse, l’organizzazione, la produzione e l’amministrazione comunale di Loano, in accordo con il Coc, hanno verificato l’assenza delle dovute condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento, quindi il concerto di Irene Grandi in piazza Italia è annullato“. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale loanese.

La Notte Bianca di questa sera, 21 giugno, era pronta a trasformare il centro cittadino in un vivace festival tra artigianato, street food e musica fino a tarda notte. Il programma prevedeva numerosi concerti già dalle 21.30 e, alle 22 in piazza Italia, l’attesissimo concerto gratuito di Irene Grandi, protagonista del suo “Fiera di me Tour”.

L’amministrazione comunale “si è già attivata per riproporre sia il concerto che la ‘Notte Bianca’ in altra data da definire, sulla base delle disponibilità dell’artista e delle categorie economiche”, aggiungono dal Comune.

In queste ore il territorio più colpito dal maltempo è la Valbormida, ma il fronte temporalesco si starebbe spostando anche nel ponente savonese.