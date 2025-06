Mallare, riecco mister Pansera: “Felice che tanti si sono voluti fermare nonostante la retrocessione”

Dopo alcuni anni il mister Leandro Pansera tornerà alla guida del Mallare, retrocesso nella stagione appena conclusa. Nonostante tutto si metterà in gioco colpito, come afferma, perché “gran parte della rosa, che è stata retrocessa, ha voluto fermarsi ancora a giocare a Mallare. È stato un bel segno, vuol dire che una rosa ha capito che l’anno scorso è stata un’annata particolare e i giocatori che hanno deciso di rimanere vogliono riscattarsi“.

Il mister ritorna ad allenare una prima squadra dopo un anno passato tra le giovanili del Millesimo che descrive come una “bellissima esperienza, ad alto livello con delle partite molto intense”. Continua, riferendosi alla Juniores, dicendo: “è stato un buon insegnamento che mi ha permesso di entrare nel ritmo per poter quest’anno allenare la prima squadra del Mallare“.

All’interno della società ritroverà volti familiari, come il nuovo ds Fiori, con il quale ha vissuto dei “bellissimi momenti” ad Altare vincendo il campionato di Seconda e Prima Categoria, rispettivamente come allenatore e giocatore/direttore sportivo. Per quanto riguarda gli obiettivi della prossima stagione dichiara: ” cercheremo sicuramente di creare un ambiente e provare ad arrivare nei playoff e effettuare una stagione ai vertici”.

L’80% dei giocatori verranno confermati ma “si cercherà di rinforzare le tre zone con due o tre elementi da cui attendiamo la risposta, per il resto non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti”.