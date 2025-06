Lutto ad Albenga: è morta Felicia “Gilda” Fusco, storica collaboratrice scolastica del liceo Giordano Bruno

Albenga. Lutto ad Albenga e, in particolare, nel mondo della scuola. È mancata, all’età di 71 anni, Felicia “Gilda” Fusco, storica collaboratrice scolastica del liceo Giordano Bruno.

Una donna buona e gentile, il cui caffè, preparato rigorosamente con la moka su un fornelletto elettrico, era diventato ormai un must, si potrebbe quasi dire una tradizione nella sede del liceo situata in via Dante.

Gentile, sempre sorridente e accogliente. Una persona dal cuore d’oro, che aveva una parola buona per tutti ed era molto amata e stimata dal corpo docenti, ma soprattutto da migliaia di ragazzi che si sono avvicendati sui banchi del “Bruno”.

A testimonianza di ciò, sono già tantissimi i messaggi di cordoglio, ricordo e vicinanza alla famiglia che in questi minuti stanno popolando i social.

Gilda ha lasciato il marito Antonio, i figli Gigi e Laura, il genero Luca, il fratello Vincenzo, la cognata Teresa e i nipoti Greta, Romeo e Martino.

Il rosario sarà recitato domani (domenica 29 giugno), alle 17, nella parrocchia di San Bernardino, ad Albenga. Nello stesso luogo, il giorno successivo (lunedì 30 giugno), saranno celebrati i funerali, con inizio alle 15.

“Personalmente, è con grande dolore che apprendo della scomparsa di Gilda, per me molto più di una collaboratrice scolastica. A nome mio e della redazione di IVG, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ho avuto la fortuna di conoscerla durante i miei cinque anni al Liceo Classico. Gilda, però, mi ricordava sempre che in realtà ci eravamo già incontrati in un’altra scuola, quando ero molto piccolo. A chiunque incontrassimo, raccontava sempre che ero ‘il bimbo che ogni giorno le portava un cioccolatino, rigorosamente incartato in un involucro giallo’. Non ho memoria di quel cioccolatino, ma ricorderò per sempre lei. Grazie, Gilda. Mancherai a tutti”.