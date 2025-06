Lutto a Pallare per la morte di Bruno Pirotto, fondatore dell’omonimo Gruppo

Pallare. Il Gruppo Pirotto in lutto: si è spento all’età di 91 anni il suo fondatore, Bruno, “padre e nonno amorevole oltre che esempio per tutti noi di perseveranza e tenacia – scrivono dall’azienda – Uomo di grandi principi e grande lavoratore, lascia in ciascuno di noi del Gruppo Pirotto un grande vuoto, ma soprattutto un’immensa gratitudine nel cuore per aver avuto la fortuna di condividere parte della nostra vita al suo fianco. Ciao Bruno rimarrai sempre nel cuore di ognuno di noi”.

Con il sostegno di sua moglie Alda, nel 1970 Pirotto inizia la sua attività di falegnameria, operando prevalentemente nell’area locale in termini di produzione e vendita di pallets e semilavorati.

Negli anni Novanta è il figlio Massimo a portare avanti la falegnameria, aumentandone notevolmente il volume d’affari, fino a trasformarla, sempre grazie ai preziosi consigli del padre, nella Segheria Pirotto.

Procedendo negli anni, l’azienda ha effettuato un ulteriore “passo in avanti”, affiancando alla tradizionale segheria una nuova società dedicata alla realizzazione di strutture in legno lamellare pretagliate, ai cui vertici ora c’è anche il nipote Samuele (nella foto con il papà e il nonno). Tre generazioni unite dalla stessa passione per il legno e per la determinazione sul lavoro.

Il Rosario sarà recitato domani sera (20 giugno) alle ore 20 a Pallare, nell’azienda di via Contei, mentre il funerale verrà celebrato sabato 21 alle ore 10 nella parrocchiale di San Marco.