Luoghi del cuore del Fai, nella classifica savonese primeggiano Cappella Balbi di Savona e il Santuario di Mallare

Savona. Pubblicato dal Fai (Fondo ambientale italiano) il dodicesimo censimento de “I Luoghi del Cuore”, dedicato alla cura e alla valorizzazione degli scorsi o monumenti più amati. Il programma, promosso da FAI e Intesa Sanpaolo, rappresenta il più importante ed efficace strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla tutela del patrimonio del Paese. Il Savonese è presente nella classifica, seppur il primo luogo risulta al 169° posto. Si tratta della Cappella Balbi, votata da 3455 persone, piccolo tesoro d’arte: chi si reca in via Torino al numero civico 114 rosso, a Savona, troverà una porta di legno tuttora adornata da austeri rilievi architettonici, che vogliono indicare l’antica nobiltà del sito. Questo autentico piccolo scrigno racchiude un patrimonio pittorico di notevole interesse, che dovrebbe fare onore ed essere di vanto a tutta la comunità savonese, in quanto gli affreschi, sopra illustrati, risalgono alla seconda metà del 1700 e sono stati attribuiti, al pittore savonese Giovanni Agostino Ratti.

Al 210° posto il santuario di Santa Maria dell’Eremita o di Santa Maria della Rotonda, (2637 voti) edificato in epoca romana e quindi adibito a tempio romano nel VI secolo; la struttura si presentava a forma rotonda, bassa, piccola, poligonale all’esterno e con contrafforti semicircolari ed equidistanti. Sarà nel XIV secolo, quando divenne la prima parrocchiale di Mallare, dedicata a santa Maria e san Nicola, che fu ricostruita nella volta in stile gotico, con arco acuto compresso e con costoloni diagonali e rosone.

A seguire, nella classifica compaiono la chiesa di San Giorgio di Albenga (245° posto), il Santuario di Nostra Signora del Deserto di Millesimo (292°) , quello di Nostra Signora delle Penne di Laigueglia (298°), Castel Govone a Finale Ligure (320°), la chiesa di San Nicolò a Bardineto (355°), i Lavatoi di Finalborgo (491°).

Oltre il cinquecentesimo posto il teatro Sacco di Savona, l‘Isola Gallinara di Albenga (al 620°), la chiesa di San Nicola a Mallare, la chiesa della Madonna degli Angeli sul monte Ornato a Savona, i Murales di Rocchetta Cairo, il Giardino di San Giacomo a Savona, la Biblioteca civica e il Centro studi Anton Giulio Barrili a Carcare, la strada panoramica Julia Augusta e la piazza dei Leoni di Albenga, la chiesa di San Paragorio a Noli, l’area archeologica di Val Ponci a Finale, il borgo vecchio di Varigotti. E ancora, a seguire, la chiesa di San Michele a Noli, il borgo di Balestrino, la chiesetta e il bosco di San Maurizio a Niosa di Dego, il borgo di Castelvecchio di Rocca Barbena, la grotta marina di Bergeggi, Finalborgo e Noli, il Battistero Paleocristiano di Albenga, la Torre Campanassa di Savona e il borgo Colla Micheri di Andora. Al 732° posto spunta Villa Rosa (Museo del Vetro) di Altare, seguita dai Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo, dal convento di San Giacomo a Savona, dai borghi di Laigueglia, Alassio e dalle Torri di Albenga. E ancora, le rimesse di Stampino, la casa romana a Legino, il santuario di Nostra Signora della Misericordia a Savona e Villa Gavotti ad Albisola Superiore, pari merito (29 voti) con l’isola di Bergeggi e la chiesa di Santa Croce ad Alassio, dove si classifica anche il santuario sul monte Tirasso. Tra gli ultimi, il centro storico di Albenga, l’eremo di Capo Noli, la Torre Leon Pancaldo e la cappella di San Sebastiano a Savona, le grotte di Toirano, la chiesa di Varigotti, il teatro Aycardi di Finalborgo, il forte alla Bocchetta di Altare, la grotta dei falsari a Noli, la chiesa di San Pietro in Carpignano a Quiliano, il fungo di Pietra a Piana Crixia, Villa Pergola ad Alassio, i carrugi di Borghetto Santo Spirito, Villa Bordoni di Altare, l’ex albergo Miramare, Villa Cambiaso e Villa Zanelli a Savona, il Palazzo antico romano di Albenga, Villa Faraggiana ad Albissola Marina, la passeggiata romana di Celle, la faggeta di Mallare, la chiesa dei cinque campanili di Finale, il centro storico di Borgio Verezzi e Pietra Ligure, il castello di Andora, la torre saracena di Varigotti e Alassio, Palazzo Peloso Cepolla di Albenga, i resti della cattedrale sul Priamàr di Savona, lungomare Europa a Varazze, il convento francescano a Cairo.