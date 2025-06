Spotorno. Luci, giochi e divertimento: apre i battenti il Luna Park di Spotorno che si accenderà poi ogni sera, da fine giugno a fine agosto, con attrazioni e promozioni speciali per tutte le età.

Sarà aperto con parte delle attrazioni dal 28 giugno, per poi essere completamente operativo.

Giochi, luci scintillanti, colori vivaci e attrazioni per tutte le età, ideali per serate indimenticabili in famiglia, con gli amici o in coppia. Ci saranno sia giostre classiche che attrazioni più moderne: dalla pesca dei premi agli immancabili autoscontri, il tutto accompagnato da musica e un’atmosfera magica a due passi dal mare.

Il Luna Park è aperto tutte le sere dalle 20,30 all’1, offrendo un’occasione perfetta per concludere le giornate estive con un tocco di magia.

E non è finita qui. Ogni martedì, il divertimento diventa ancora più conveniente grazie a una promozione speciale: uno sconto di 1 o 2 euro su molte attrazioni.

“Vi aspettiamo: in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, per un’estate piena di emozioni, risate e momenti da ricordare”, hanno fatto sapere dal Luna Park di Spotorno,