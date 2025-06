Lorenzo Bruni resta alla Rari Nantes Savona: “È la mia seconda famiglia, resto per conquistare un trofeo”

Savona. La Bper Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il centroboa Lorenzo Bruni.

La Rari prosegue così, con la riconferma di uno dei suoi giocatori simbolo, centroboa della Rari e della Nazionale, la costruzione della squadra del prossimo anno.

Afferma Lorenzo Bruni: “Anche il prossimo anno vestirò i colori della Rari. È il sesto anno di fila ed è a tutti gli effetti la mia seconda famiglia. So che la società vuole e si merita un trofeo che ormai manca da troppo tempo. Spero che il finale di stagione dello scorso anno che non si è concluso come pensavamo e volevamo possa darci quella carica in più per partire ancora più motivati il prossimo anno per coronare questo sogno. Non sarà facile, non sappiamo quando succederà, ma spero di essere in prima linea quando accadrà”.

“Ovviamente abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – prosegue -. È encomiabile il lavoro che fa l’ingegner Gervasio per la società ed è encomiabile il lavoro che fa Alberto Angelini con la squadra, quindi, sono fiducioso. Amo questa società e questi colori e spero prima possibile di riportare un trofeo a Savona e la Rari dove merita di stare”.