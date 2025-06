Loano, Soraya Gabbiano vince la prima tappa ligure di “Una Ragazza per il Cinema”

Loano. Grande partecipazione ed entusiasmo, a Loano, per la prima tappa ligure del concorso nazionale “Una Ragazza per il Cinema”, che si è svolta presso Ai Pozzi Village. A distinguersi tra le partecipanti è stata Soraya Gabbiano, che ha conquistato la fascia della serata.

L’evento ha rappresentato la prima uscita ufficiale dell’associazione Vecchia Loano come esclusivista regionale del marchio, segnando l’avvio di un percorso importante. La serata ha messo in luce il talento, la bellezza e la preparazione delle ragazze in gara, tutte protagoniste di un evento ben riuscito sotto ogni aspetto.

A condurre l’evento, i presentatori Luca Valentini ed Elisa Vico, che hanno guidato la serata con coinvolgimento. Il fotografo Mauro Caruso ha curato il servizio fotografico ufficiale, documentando ogni momento con grande professionalità.

Fondamentale il supporto del negozio Rock & Rose, sponsor della serata, e dell’accogliente location Ai Pozzi Village, che ha ospitato l’evento con grande disponibilità.

La selezione ligure di “Una Ragazza per il Cinema” proseguirà con le prossime tappe sul territorio, in vista delle finali regionali e nazionali.