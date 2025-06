Loano, l’8 giugno in Orto Maccagli la “Festa di mini leva” per i nati nel 2024

Loano. Domenica 8 giugno a partire dalle 17 in Orto Maccagli a Loano si tiene la “Festa di Mini Leva – Noi nati nel 2024” promossa dall’Associazione Non Parto di Testa col patrocinio del Comune di Loano e il contributo dei Centri Famiglia Eufonia.

“Quest’anno celebriamo tutti i piccoli nati nel 2024 con un pomeriggio di gioia, divertimento e condivisione che, come ogni anno, si preannuncia indimenticabile. La Festa di Mini Leva è un evento storico per la nostra associazione, un momento in cui le famiglie si ritrovano per stringere nuove amicizie, consolidare legami e creare ricordi preziosi – spiegano gli organizzatori – Vi aspettano animazioni, giochi, musica e tante sorprese pensate per far divertire i bambini e regalare un pomeriggio di spensieratezza a tutta la famiglia. Sarà l’occasione perfetta per incontrare altre mamme e papà, scambiare esperienze e rafforzare quella rete di supporto che da sempre contraddistingue la nostra comunità. Unisciti a noi per celebrare i nostri nuovi arrivati e per vivere insieme un pomeriggio all’insegna dell’allegria”.

Durante questa giornata, oltre a celebrare i nuovi nati con l’attestato di benvenuto consegnato dal sindaco, ci sarà un momento di grande allegria e dolcezza: una torta speciale in cui i bambini potranno affondare i ditini, lasciandosi coinvolgere in un gesto simbolico di accoglienza e di festa. Inoltre, ci sarà un’animazione con spettacolo di magia e bolle, pensata per divertire e incantare grandi e piccoli, creando ricordi indimenticabili per tutta la famiglia.

Sarà presente uno stand presso il quale si potranno ricevere informazioni relative alle attività gratuite promosse dai Centri Famiglia Eufonia, del cui progetto l’associazione Non Parto di testa è capofila. Inoltre si potrà ricevere la maglietta di “Noi del 2024” (da prenotare all’associazione Non Parto di Testa).

