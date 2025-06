Loano, video virale: “Nuova Zona 30 e due autovelox sull’Aurelia”. Il Comune: “È una bufala”

Loano/Pietra Ligure. “A breve sull’Aurelia all’ingresso di Loano verrà istituita una Zona 30 presidiata da due autovelox. Arriverà la comunicazione da parte del Comune di Loano”. E’ quanto afferma l’ignoto autore di un video che, da un paio di giorni, sta circolando su vari gruppi e comunità di Whatsapp. Un video che, inevitabilmente, ha finito per scatenare il malumore di tanti utenti della strada, specie quelli che già devono fare i conti con le ormai regolari code che si formano proprio in quel tratto di strada.

Dando un’occhiata al video, la ventilata nuova Zona 30 dovrebbe essere istituita all’ingresso levantino di Loano, quindi appena superato il confine con Pietra Ligure. Una zona, come detto, che in determinate giornate è già molto ingolfata a causa di code e rallentamenti proprio verso la città dei Doria.

A confermare i contenuti dell’ignoto videomaker sarebbe un enorme “segnale di 30km/h” apparso nottetempo sull’asfalto. I velox, invece, sarebbero quelli già presenti in alto, sul portale di ingresso della città da diversi anni.

In realtà la situazione è differente ed è la stessa amministrazione comunale loanese a smentire la bufala circolata sui social. Come fa notare l’assessore Giovanni Battista Cepollina, da sempre particolarmente sensibile alle tematiche riguardanti il traffico, il limite di 30 chilometri orari è stato posizionato in corrispondenza del passaggio pedonale proprio per limitare la velocità delle auto che si avvicinano alle “zebre”. Il limite dei 30km/h vuole spingere gli automobilisti a moderare la velocità, dato che l’Aurelia a Loano un strada urbana che presenta molti passaggi pedonali.

Quanto ai velox presenti in zona, invece, si tratta semplicemente di telecamere di videosorveglianza “specializzate” nella lettura delle targhe dei veicoli, il cui compito è proprio monitorare ingressi e uscite verso e dalla città di Loano.

Tra l’altro, Cepollina ricorda che le ultime modifiche al Codice della Strada obbligano le amministrazioni comunali a tarare i velox a minimo 50 chilometri orari. Perciò anche se la Polizia Locale dovesse usare un velox mobile (quindi manovrato da agenti presenti in loco) questo misurerebbe comunque una velocità ben superiore ai 30 chilometri orari della Zona 30.

“I 30 su alcuni passaggi pedonali c’erano già in molti punti e ne abbiamo aggiunti alcuni, ma niente autovelox fisso: non lo abbiamo mai richiesto al Prefetto e mai lo chiederemo – conclude Cepollina -. Abbiamo previsto solo i cartelli in materiale termoplastico a terra per meglio segnalare i passaggi pedonali. Inoltre, abbiamo 7 illuminazioni smart su 7 passaggi con luci che, tramite sensore, si potenziano di notte e, di giorno, si accendono lampeggianti gialli. Abbiamo tolto 11 passaggi pedonali rialzati, ma tuteliamo comunque i pedoni”.