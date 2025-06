Loano, il 6 giugno un gazebo illustrativo sulla nuova proposta di legge sull’immigrazione di FdI

Albenga. Il circolo di Fratelli d’Italia a Loano promuove, per venerdì 6 giugno in via Stella un gazebo per illustrare la proposta di legge di Fratelli d’Italia che “cambia rotta sull’immigrazione: non solo diritti, ma anche doveri per chi arriva in Italia”.

Inoltre, gli esponenti di FdI presenteranno la Carta dei Doveri, che “affianca alla lista dei diritti anche regole chiare da rispettare: tutela delle donne, rispetto delle leggi italiane e conseguenze per chi trasgredisce”.

“Integrazione significa rispetto reciproco e adesione ai valori della Repubblica”, fanno notare gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.