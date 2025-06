Loano. E’ scomparso da quattro giorni, dalla sua casa di Loano, il micio Bartolomeo.

Il gatto, un persiano, è a pelo lungo e di colore grigio. Non si allontana mai da casa in via Meceti e perciò i suoi proprietari sono particolarmente in ansia.

Chi lo dovesse avvistare può chiamare Luca al numero +39 347 829 7265.