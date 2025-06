LNI Savona, successo per l’open day di vela per tutti

Savona. Successo dell’Open day di vela promosso sabato 28 giugno da INAIL Savona e CIP Liguria e organizzato dalla LNI Savona, sotto l’egida della FIV. In realtà lo scenario della giornata, caratterizzata da allarme calore e assenza di vento, poteva lasciare presagire un flop. Invece è risultata vincente la soluzione adottata di non fare uscire in mare aperto i sei partecipanti, infortunati INAIL al battesimo della vela, ma di eliminare i tempi di trasferimento e di attesa restando a bordeggiare davanti alla darsena Miramare della Lega Navale savonese, dove sono stati sfruttati i refoli della brezza di mare, un po’ instabile al mattino e più tesa al pomeriggio, con il vantaggio di essere a pochi metri dal pontile, dalla gruetta solleva persone e dal gazebo in testa al molo che ha mantenuto all’ombra chi aspettava il proprio turno per la prova a vela, oltre agli accompagnatori e ai numerosi soci che hanno collaborato.

Presenti per l’INAIL il Dott. Enrico Lanzone, Direttore Regionale Vicario e Direttore ad interim delle sedi di Savona ed Imperia, e Silvia Marullo, Responsabile reinserimento sociale e lavorativo per il Ponente ligure.

Il CIP è stato rappresentato da Gianfranco Pusceddu, delegato di Savona, e da Giuliana Micucci, del Comitato Regionale Liguria.

Le prove si sono svolte a bordo delle tre barche paralimpiche in doppio Hansa 303 in dotazione alla sezione, sulle quali ogni infortunato è stato affiancato da un istruttore ed ha effettuato due uscite, una al mattino e la seconda pomeridiana. In mare anche una barca in singolo 2.4mR con il veterano dei velisti disabili savonesi che partecipa all’attività dal 2004 nelle “uscite del sabato”, alle quali potranno aderire gratuitamente anche i partecipanti all’Open day, per i corsi di avviamento alla vela e per le successive uscite di pratica, con un ampio programma che va dal diporto velico puramente ricreativo fino alla partecipazione alle regate, per le persone più competitive, sia in doppio che in singolo.

Auna attività a contatto con mare e vento che, insieme al fascino della vela, procura indubbi benefici psicofisici per tutti.

La vela paralimpica è operativa alla LNI Savona dal 2002, in collaborazione con l’Assessorato alla Promozione Sociale del Comune di Savona, con una apprezzata iniziativa che nel 2010 è diventata un progetto pilota promosso anche dalla Presidenza Nazionale LNI, con cui l’attività è stata estesa ad una quarantina di sezioni LNI in tutta la penisola, con oltre 70 barche in doppio Hansa 303 (di cui 20 in Liguria, presso le sezioni LNI di Sanremo, Finale, Spotorno, Savona, Varazze, Genova Sestri, Chiavari e La Spezia) e 15 barche in singolo 2.4mR: una flottiglia che gonfia le vele di una intensa attività sia diportistica e terapeutica sia agonistica, quest’ultima operativa in vari circuiti di regate regionali, nazionali e internazionali.

Hanno completata la buona riuscita della giornata alcuni simpatici momenti conviviali, dal rinfresco di benvenuto al pranzo nel salone sociale e infine all’aperitivo di chiusura sotto al gazebo.

L’Open day è andato anche in onda sul TG3 Liguria delle 14, con collegamenti e interviste in diretta, fra cui quella alla Dott.ssa Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura del Comune di Savona, che ha presentato la bandiera Lilla assegnata alla città per l’impegno a favore dell’accessibilità.

Alcune immagini della giornata