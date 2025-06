Liti e risse in piazza Europa ad Albenga: ferita una ragazza, mentre una residente ha trovato uno sconosciuto nascosto in giardino

Albenga. È stato un weekend molto movimentato per i residenti di piazza Europa e aree limitrofe che, tra venerdì e sabato, sono state teatro di diverse liti e risse. E monta la rabbia dei residenti, che chiedono “maggior attenzione per la zona”.

L’ultimo episodio in ordine temporale si è verificato nella notte appena trascorsa, pochi minuti prima dell’una. Una rissa che ha visto coinvolte diverse persone, con una dinamica che sembra ormai consolidata.

Scontro verbale, i toni che si alzano e ben presto dalle parole si passa alle mani. Tra schiaffi, calci e pugni tre sono le persone rimaste ferite, tra cui anche una ragazza, colpita in faccia da una gomitata, che le ha causato una ferita ad un sopracciglio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: il personale del 118, i militi della Croce Bianca di Albenga e Alassio e i carabinieri.

Un altro episodio si è verificato la notte precedente, a cavallo tra venerdì e sabato. In questo caso si è trattato di una lite tra cittadini di origine straniera. Iniziata proprio in piazza Europa, si è conclusa con la fuga di uno dei contendenti nella vie limitrofe, che si è rifugiato nel giardino privato di un’abitazione, terrorizzando la proprietaria di casa.

“Era da poco passata l’1,30, – ha raccontato ai microfoni di IVG. – Ho sentito gridare forte dal centro di piazza Europa e mi sono messa alla finestra, con le persiane ovviamente chiuse per capire cosa stesse succedendo, quando all’improvviso un ragazzo è arrivato di corsa e ha scavalcato il mio cancello. Me lo sono ritrovata in giardino, dove si è tolto la maglia bianca che indossava. Probabilmente stava scappando da qualcuno: si è spogliato per nascondersi al buio e si è rannicchiato in un angolo”.

A quel punto la donna ha svegliato il figlio che vive con lei (in quel momento in casa c’era anche il nipote, un bimbo) e hanno allertato le Forze dell’Ordine.

“Sono stati attimi di grande paura. Poco dopo è arrivato un altro ragazzo, con una maglia rossa, ha buttato uno sguardo veloce verso il giardino. Probabilmente stava cercando l’altra persona, ma poi si è girato e si è allontanato prima dell’arrivo dei carabinieri”, ha proseguito la residente.

“Sono due notti che faccio fatica ad addormentarmi. Di sicuro, nonostante il caldo non ti senti sicuro a dormire senza persiane chiuse: questi episodi non ci permettono di vivere tranquilli. Vivo qui da 15 anni, ma una situazione del genere non si era mai verificata”, ha concluso.

E questa mattina (29 giugno), sono diverse anche le lamentele via social in relazione agli episodi avvenuti negli ultimi due giorni, con i residenti che chiedono “maggior attenzione e maggiori controlli in una zona purtroppo sempre più spesso teatro di episodi che ne minano la tranquillità”.